Líderes empresariales. Asociación Colombiana de Minería presenta hoja de ruta para el futuro del sector. “Queremos que la minería sea aliada del desarrollo regional”

Representar a un sector que opera bajo tensiones políticas, ambientales y sociales no es un ejercicio fácil. Liderar la Asociación Colombiana de Minería (ACM) implica tomar decisiones que no siempre generan consenso, sostener posiciones firmes en momentos críticos y defender principios, incluso cuando el entorno presiona en sentido contrario. Para Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, la minería solo tiene futuro si se basa en integridad, diálogo y una modernización que responda a las exigencias del país.

Son tiempos complejos para el sector de la minería en Colombia. ¿A qué decisiones difíciles ha tenido que enfrentarse en estos años?

JUAN CAMILO NARIÑO: Sin duda, lo más complejo es mantener una posición firme y pública frente a iniciativas que ponen en riesgo la estabilidad del sector y, con ella, la de miles de familias que dependen de la minería. En momentos en que se busca restringir la participación privada o se desconocen los principios de seguridad jurídica, el liderazgo no consiste en guardar silencio, sino en levantar la voz con argumentos, respeto y sentido de país. De esa experiencia aprendí que liderar un gremio implica asumir decisiones que no siempre generan consenso, pero que son necesarias cuando están sustentadas en la convicción de hacer lo correcto. La integridad es innegociable. Un gremio no puede medir su éxito por la comodidad del entorno, sino por la coherencia con sus principios y por su capacidad de actuar con responsabilidad, aun en escenarios de tensión o desacuerdo.

Construir equipo en un gremio con tantos intereses en juego no es fácil. ¿Cómo logró consolidar un equipo sólido?

J.C.M.: En la ACM hemos logrado consolidar un equipo técnico y profundamente comprometido con un propósito común: fortalecer y darle visibilidad a una minería moderna y responsable. Ese equilibrio requiere tres cosas: responsabilidad, transparencia en los procesos y una visión de largo plazo. Escuchar con respeto, tomar decisiones basadas en evidencia y comunicar con claridad son prácticas esenciales para mantener la cohesión, sobre todo en momentos difíciles. Cuando todos comparten la convicción de que la minería puede y debe ser parte de la solución para el desarrollo del país, el trabajo se convierte en una meta, no solo en una gestión gremial.

¿Qué voces y criterios pesan realmente en su decisión cuando debe fijar una posición?

J.C.M.: En la ACM ninguna posición se define a la ligera. Para esto es fundamental escuchar a nuestras empresas afiliadas, las comunidades, expertos, técnicos, autoridades locales y la academia. Contrastamos esta información con análisis económicos, legales y comunicacionales. Las decisiones se sustentan en tres principios: la sostenibilidad ambiental y social, la competitividad económica y el respeto por el Estado de derecho. Esa combinación es la que nos permite hablar con claridad y credibilidad ante cualquier interlocutor, público o privado.

El Gobierno y el sector no siempre coinciden. ¿Cómo ha manejado esa relación en estos años?

J.C.M.: La diferencia no debe ser sinónimo de ruptura. Durante estos tres años hemos buscado mantener una interlocución respetuosa con el Gobierno, siempre basada en datos y en argumentos que favorecen al sector. Como asociación entendimos que decir las cosas con firmeza no significa confrontar; significa defender convicciones con responsabilidad. Cuando algo pone en riesgo la seguridad jurídica o la estabilidad del país, lo decimos de frente, pero siempre acompañamos la crítica con propuestas, rutas y soluciones.

¿Qué papel cumple hoy el liderazgo gremial en la adopción de nuevas tecnologías dentro del sector minero?

J.C.M.: El rol del sector minero es sin duda determinante. Estamos impulsando una transformación cultural hacia una minería moderna y ambientalmente más eficiente. Promovemos estándares internacionales como Towards Sustainable Mining (TSM), que hoy adoptan 23 empresas en Colombia, y trabajamos para que la innovación y la gestión ambiental sean parte del ADN del sector. La minería moderna es aquella que usa la tecnología para tener mejores operaciones, en la que se logra reducir impactos y generar más confianza.

Con realidades tan distintas en cada territorio, ¿cómo se gestiona el diálogo entre empresas, comunidades y autoridades locales?

J.C.M.: Liderar en minería también es entender que cada proyecto es, en esencia, un proyecto territorial. Por eso hemos impulsado espacios de diálogo con alcaldías, corporaciones ambientales, asociaciones de municipios y comunidades. Ejemplo de esto es que en el pasado Congreso Nacional de Minería firmamos convenios con la Federación Colombiana de Municipios y con Asocars para fortalecer la gestión ambiental y la gobernanza local. Queremos que la minería sea aliada del desarrollo regional.

¿Cuáles son las apuestas estratégicas que considera innegociables para que el sector siga siendo competitivo y sostenible?