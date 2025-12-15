Líderes empresariales. Siigo se fortalece en América Latina: más de 1,2 millones de empresarios usan sus soluciones

En tan solo siete años, Siigo, la empresa que ofrece software de gestión administrativa y contable en la nube para pequeñas y medianas empresas en América Latina, logró multiplicar por 20 el tamaño de su operación. La cifra superó la meta que su CEO, David Ortiz, había proyectado años atrás.

Lo recordó recientemente, durante una fiesta de fin de año en Colombia, cuando uno de los colaboradores –que lleva seis años en la compañía– se acercó con una servilleta que guardó desde el día en que fue contratado.

En ese papel, Ortiz, que para entonces tenía 35 años, había escrito a mano el “sueño” de la empresa. “Me dijo: ‘David, ¿usted sabía que este era el sueño?’. Yo ya no lo recordaba. En el papel se podía leer que íbamos a crecer por 10. Y terminamos llegando al doble de esa meta”, relató el CEO.

Ese crecimiento no ha ocurrido en solitario. Desde hace ocho años, Siigo cuenta con el respaldo de un fondo privado de Silicon Valley, un socio que no solo aporta capital sino exigencia técnica y guía estratégica. Para Ortiz, la combinación de talento interno, cultura sólida y acompañamiento de expertos globales ha sido determinante para sostener el ritmo de expansión y preparar a la compañía para su próxima meta.

El resultado de lo planeado se superó con creces. ¿Cuál es el nuevo sueño?

DAVID ORTIZ: El gesto de la servilleta fue inspirador. Así que volvimos a escribir otra, porque, claramente, el sueño continúa: queremos multiplicar la empresa por 10 en los próximos cinco años; entendiendo que esto es solo el comienzo. Hoy tenemos miles de clientes que usan nuestro software para facturar y llevar su contabilidad, pero vamos por más: queremos que también gestionen su nómina, sus pagos y puedan acceder a créditos a través de nuestra herramienta. Cuando pienso en qué tan grande puede ser Siigo, en su potencial, no veo límites.

¿Cuál es el siguiente paso para lograrlo?

D.O.: Consolidar nuestra operación en la región. Queremos fortalecer la presencia en México, Colombia y Ecuador; profundizar lo que estamos desarrollando en Perú y seguir avanzando en Chile, un mercado al que llegamos hace apenas unos meses. No cerramos la puerta a nuevos destinos, pero la prioridad hoy es afianzar estos países, mejorar nuestra tecnología, garantizar un crecimiento sólido y mantener la calidad del servicio en cada uno de ellos. Seguir integrando tecnología, procesos, talentos y culturas.

La productividad y la eficiencia pasan hoy por la inteligencia artificial. ¿Cómo está contribuyendo la IA al cumplimiento de sus metas?

D.O.: La IA no solo está ayudándonos a cumplir metas, sino a avanzar en nuestro propósito superior de impulsar a más pequeñas y medianas empresas a ser exitosas. Internamente, la IA nos permite hacer más eficientes muchos de nuestros procesos, y cada ganancia de productividad se traduce en capacidad para llegar a más empresarios, especialmente a aquellos que permanecen más tiempo en la informalidad y a quienes es más difícil convencer de adoptar tecnología.

Pero el impacto más importante está del lado del cliente. Queremos que nuestra herramienta sea casi autogestionable, muy amigable y que libere tiempo operativo. Si la IA logra que tareas contables, de facturación o administración ocurran casi de manera invisible, los empresarios pueden concentrarse en vender más, mejorar su producto y fortalecer su negocio.

Eso reduce su probabilidad de fracaso. Hoy el 30 por ciento de las pymes no supera los dos años y el 70 por ciento los cinco. Tenemos equipos dedicados y un seguimiento permanente de lo que hacen las mejores compañías tecnológicas del mundo, para incorporar esas capacidades y ponerlas al servicio de los empresarios latinoamericanos.

¿Qué tanto ha cambiado el líder que comenzó en Siigo al que dirige esta megaoperación hoy en América Latina?

D.O.: Probablemente, el líder que fui ayer veía muchas cosas como inalcanzables. Si pudiera viajar al pasado, me diría: “¿Por qué no soñaste más grande?”. Hoy tengo la convicción de que el amor y la pasión por lo que hacemos pueden traducirse en una contribución mucho más profunda en los países donde está Siigo. Queremos ayudar a más empresarios a progresar, impulsar negocios más competitivos y, con ello, aportar al fortalecimiento de las economías y a la disminución de la pobreza.

La humildad aparece como un pilar fundamental en este proceso de expansión. ¿En qué momento se vuelve determinante ese atributo en su liderazgo?

D.O.: La humildad ha sido clave desde el primer día. Nos ha permitido rodearnos de más ayuda, de más mentores y de equipos que nos complementan. También implica reconocer que siempre hay alguien que puede enseñarnos algo: por eso miramos a la competencia, analizamos qué hacen las mejores compañías del mundo y nos dejamos retar. En Siigo tenemos claro que contar con los mejores colaboradores, los más felices, los más exigentes y los más disciplinados, nos conduce al logro de cualquier cosa.

¿Cuántos colaboradores tiene hoy?

D.O.: Contamos con un equipo de más de 3.800 personas.

¿Cómo mantenerlos felices? Porque ese puede ser un reto igual de desafiante que duplicar la meta de crecimiento en tiempo récord…

D.O.: Para las personas es más fácil estar feliz en una empresa que no tenga retos de crecimiento gigantescos. Las que sí, como la nuestra, son muy exigentes. Para nosotros ha sido clave construir valores corporativos que encajan con quienes disfrutan los desafíos. Desde el proceso de selección somos muy transparentes: explicamos el nivel de exigencia y la cultura para que cada candidato sepa si este es su lugar, el sitio donde puede aprender, crecer, cumplir retos personales y profesionales.

Gracias a la tecnología, y a la conectividad, una empresa como Siigo puede llegar a lugares muy remotos y transformar la vida de negocios y personas que antes no tenían acceso a herramientas digitales básicas para gestionar y hacer crecer sus empresas.