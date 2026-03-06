Mentes Expertas llega a Bogotá con Borja Vilaseca: “Estamos encarcelados por nuestra mente”

Borja Vilaseca, el reconocido escritor y conferencista español, se prepara para un regreso mucho más significativo y personal en su próxima charla de Mentes Expertas en Bogotá. “Desde la última vez que estuve en Colombia he vivido un proceso muy transformativo en mi vida”, reveló. La primera vez que Vilaseca visitó el país atravesaba uno de los momentos personales más dolorosos: una ruptura amorosa.

Hoy, sin embargo, asegura que ese proceso ya fue superado, llevándolo a experimentar una etapa vital distinta. “Ahora me pillan en un muy buen momento de mi vida”, dijo con gracia. Por supuesto, ese recorrido íntimo ha incidido en la forma en que aborda hoy sus charlas, con una visión que, según él, se siente “mucho más integrada”.

El próximo 12 de marzo Borja volverá a encontrarse con el público colombiano en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá. Allí presentará ‘Encantado de conocerme’, una charla introspectiva que forma parte de la plataforma internacional Mentes Expertas y que abordará el autoconocimiento en tiempos de desgaste emocional.

El evento llega en un momento en el que el debate sobre salud mental se instala en la conversación pública. La depresión y la ansiedad continúan entre los trastornos mentales más frecuentes a nivel global, mientras que en América Latina el agotamiento emocional gana terreno en entornos laborales cada vez más exigentes.

En Colombia, el Ministerio de Salud ha advertido que cerca del 40 % de la población ha experimentado síntomas asociados a estos trastornos durante el último año, especialmente jóvenes y personas en edad productiva.

Mejorar la gestión emocional

“La primera parte de mi vida fue muy traumática y muy oscura”, afirmó seca. Ese tránsito personal se convirtió en una narrativa que hoy conecta con personas que atraviesan crisis similares. Pero esas experiencias difíciles adquirieron sentido al ser compartidas: “Muchos asistentes me dicen que se encontraron conmigo en algún momento de oscuridad y que lo que compartía les sirvió como luz”, agregó.

El conferencista reconoce que su vínculo con América Latina ha moldeado su manera de entender el liderazgo y la espiritualidad contemporánea. “La amabilidad latinoamericana es algo que me tiene enamorado”, aseguró, al tiempo que destacó aprendizajes vinculados a prácticas tradicionales de sanación. Esa relación ha influido en su forma de integrar pensamiento occidental con miradas más intuitivas.

Además, reconoce que su conexión con el país tiene raíces personales al relacionar la influencia del humanista y filósofo colombiano Gerardo Schmedling en su trayectoria. “Siempre que voy a Colombia siento que estoy en deuda con este país”, comentó.

En el escenario bogotano propondrá un monólogo que mezcla humor con introspección, apoyado en herramientas como el Eneagrama. La intención es cuestionar la identificación excesiva con el pensamiento, un fenómeno que, según su análisis, atraviesa la vida moderna. “Estamos encarcelados por nuestra mente y creemos que somos un ‘yo’ separado de la realidad”, sostuvo.

La charla busca que los asistentes identifiquen patrones emocionales y creencias que influyen en su manera de relacionarse consigo mismos y su entorno. A partir de allí, se exploran alternativas para mejorar la gestión emocional y construir relaciones más conscientes en la vida cotidiana.

El encuentro también tocará el mundo organizacional, en el que el discurso del liderazgo consciente se expande con rapidez. Sin embargo, seca advierte tensiones entre lo que se dice y lo que se practica. “Se habla mucho de liderazgo consciente, pero si los líderes no se transforman hay una incoherencia. El liderazgo consciente empieza por liderarte a ti mismo”, señaló.

La cita del 12 de marzo reunirá a cerca de mil asistentes que buscan herramientas para entender su mundo interior en medio de la incertidumbre y los rezagos físicos y mentales que dejan los trastornos. El formato promete risas, preguntas incómodas y una invitación a revisar creencias arraigadas, en un espacio que intenta dialogar con los desafíos emocionales.

