Eventos

Mentes Expertas llega a Bogotá con Borja Vilaseca: “Estamos encarcelados por nuestra mente”

Este 12 de marzo en el Teatro Colsubsidio, el reconocido conferencista español presentará ‘Encantado de conocerme’, un monólogo que promete humor e introspección, y que invita a derribar creencias limitantes en tiempos de crisis emocional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 9:39 a. m.
El nuevo Mentes Expertas de Borja Vilaseca llega a Bogotá este 12 de marzo en el Teatro Colsubsidio.
El nuevo Mentes Expertas de Borja Vilaseca llega a Bogotá este 12 de marzo en el Teatro Colsubsidio. Foto: Mentes Expertas - API

Borja Vilaseca, el reconocido escritor y conferencista español, se prepara para un regreso mucho más significativo y personal en su próxima charla de Mentes Expertas en Bogotá. “Desde la última vez que estuve en Colombia he vivido un proceso muy transformativo en mi vida”, reveló. La primera vez que Vilaseca visitó el país atravesaba uno de los momentos personales más dolorosos: una ruptura amorosa.

Hoy, sin embargo, asegura que ese proceso ya fue superado, llevándolo a experimentar una etapa vital distinta. “Ahora me pillan en un muy buen momento de mi vida”, dijo con gracia. Por supuesto, ese recorrido íntimo ha incidido en la forma en que aborda hoy sus charlas, con una visión que, según él, se siente “mucho más integrada”.

El próximo 12 de marzo Borja volverá a encontrarse con el público colombiano en el Teatro Colsubsidio, en Bogotá. Allí presentará ‘Encantado de conocerme’, una charla introspectiva que forma parte de la plataforma internacional Mentes Expertas y que abordará el autoconocimiento en tiempos de desgaste emocional.

El evento llega en un momento en el que el debate sobre salud mental se instala en la conversación pública. La depresión y la ansiedad continúan entre los trastornos mentales más frecuentes a nivel global, mientras que en América Latina el agotamiento emocional gana terreno en entornos laborales cada vez más exigentes.

Contenido en colaboración

Tecnología contra el crimen: el Valle del Cauca fortalece su sistema de vigilancia

Contenido en colaboración

Es urgente “deslegislar” para que Colombia crezca: la visión de Carlos Cuartas para llegar al Senado

Contenido en colaboración

¿Demasiadas normas y poco control? Estas son las propuestas del candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria para fortalecer la economía

Contenido en colaboración

“Colombia no está condenada a escoger entre extremos”: Mauricio Cárdenas y su invitación para las elecciones del 8 de marzo

Contenido en colaboración

20 años de gran publicidad: esta empresa sigue dominando los espacios físicos en América Latina

Contenido en colaboración

¿Quién es Marcela García? La candidata a la Cámara que trabajará por los emprendedores y la seguridad

Contenido en colaboración

¿Por qué las empresas fallan al adoptar la IA? Este evento llega para solucionar las dudas del sector

Foros Semana

Empresas en Colombia buscan perfiles con habilidades digitales: vacantes que mencionan IA crecen 32 %

Foros Semana

“Hace 20 años no se hablaba de acoso laboral, salario emocional o diversidad”: hoy son temas innegociables para los líderes

Cápsulas

Bogotá apuesta por el turismo médico con programa para viajeros en escala

En Colombia, el Ministerio de Salud ha advertido que cerca del 40 % de la población ha experimentado síntomas asociados a estos trastornos durante el último año, especialmente jóvenes y personas en edad productiva.

Mejorar la gestión emocional

“La primera parte de mi vida fue muy traumática y muy oscura”, afirmó seca. Ese tránsito personal se convirtió en una narrativa que hoy conecta con personas que atraviesan crisis similares. Pero esas experiencias difíciles adquirieron sentido al ser compartidas: “Muchos asistentes me dicen que se encontraron conmigo en algún momento de oscuridad y que lo que compartía les sirvió como luz”, agregó.

‘Encantado de conocerme’, un monólogo que promete humor e introspección, y que invita a derribar creencias limitantes en tiempos de crisis emocional.
‘Encantado de conocerme’, un monólogo que promete humor e introspección, será la apuesta de Villaseca para su presentación en Bogotá. Foto: Mentes Expertas - API

El conferencista reconoce que su vínculo con América Latina ha moldeado su manera de entender el liderazgo y la espiritualidad contemporánea. “La amabilidad latinoamericana es algo que me tiene enamorado”, aseguró, al tiempo que destacó aprendizajes vinculados a prácticas tradicionales de sanación. Esa relación ha influido en su forma de integrar pensamiento occidental con miradas más intuitivas.

Además, reconoce que su conexión con el país tiene raíces personales al relacionar la influencia del humanista y filósofo colombiano Gerardo Schmedling en su trayectoria. “Siempre que voy a Colombia siento que estoy en deuda con este país”, comentó.

En el escenario bogotano propondrá un monólogo que mezcla humor con introspección, apoyado en herramientas como el Eneagrama. La intención es cuestionar la identificación excesiva con el pensamiento, un fenómeno que, según su análisis, atraviesa la vida moderna. “Estamos encarcelados por nuestra mente y creemos que somos un ‘yo’ separado de la realidad”, sostuvo.

La charla busca que los asistentes identifiquen patrones emocionales y creencias que influyen en su manera de relacionarse consigo mismos y su entorno. A partir de allí, se exploran alternativas para mejorar la gestión emocional y construir relaciones más conscientes en la vida cotidiana.

Borja Villaseca, reconocido escritor y conferencista español.
Borja Villaseca, reconocido escritor y conferencista español. Foto: Mentes Expertas - API

El encuentro también tocará el mundo organizacional, en el que el discurso del liderazgo consciente se expande con rapidez. Sin embargo, seca advierte tensiones entre lo que se dice y lo que se practica. “Se habla mucho de liderazgo consciente, pero si los líderes no se transforman hay una incoherencia. El liderazgo consciente empieza por liderarte a ti mismo”, señaló.

La cita del 12 de marzo reunirá a cerca de mil asistentes que buscan herramientas para entender su mundo interior en medio de la incertidumbre y los rezagos físicos y mentales que dejan los trastornos. El formato promete risas, preguntas incómodas y una invitación a revisar creencias arraigadas, en un espacio que intenta dialogar con los desafíos emocionales.

Si esta interesado en adquirir boletas de clic aquí: https://www.tuboleta.com/es/eventos/mentes-expertas-de-borja-vilaseca-en-bogota

*Contenido elaborado con el apoyo de Mentes Expertas.

Más de Contenido en colaboración

Gobernación Valle del Cauca - API

Tecnología contra el crimen: el Valle del Cauca fortalece su sistema de vigilancia

Carlos Cuartas está en la contienda al Senado con el número 9 en la lista del Movimiento Salvación Nacional.

Es urgente “deslegislar” para que Colombia crezca: la visión de Carlos Cuartas para llegar al Senado

Según Mauricio Cárdenas, el país necesita serenidad, experiencia y resultados.

“Colombia no está condenada a escoger entre extremos”: Mauricio Cárdenas y su invitación para las elecciones del 8 de marzo

Daniel Gómez Gaviria aspira al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 25 en el tarjetón.

¿Demasiadas normas y poco control? Estas son las propuestas del candidato al Senado Daniel Gómez Gaviria para fortalecer la economía

Enmedio se ha consolidado como una de las compañías líderes en América Latina en el segmento de señalización digital, retail media y soluciones de Digital Out-Of-Home.

20 años de gran publicidad: esta empresa sigue dominando los espacios físicos en América Latina

Marcela García, candidata del Centro Democrático a la Cámara de Representantes por Bogotá.

¿Quién es Marcela García? La candidata a la Cámara que trabajará por los emprendedores y la seguridad

f

¿Por qué las empresas fallan al adoptar la IA? Este evento llega para solucionar las dudas del sector

María José Granados es CEO de SimplyLegal

Los colombianos encuentran en Miami una plataforma de inversión con respaldo legal

En Colombia, Chery ya cubre todos los niveles de electrificación disponibles con híbrida ligera (MHEV), híbrida completa (HEV), híbrida enchufable (PHEV) y ciento por ciento eléctrica (EV).

Chery Colombia le mete el acelerador a los híbridos y eléctricos: estas son las novedades para el 2026