“Estas riquísimas experiencias me enseñaron que la política económica y social no puede ser un simple ejercicio tecnocrático, sino que a los mejores análisis técnicos hay que añadirles la capacidad de convocar, escuchar y convencer a quienes representan intereses contrapuestos en las distintas áreas de la política pública”.

*****

“Colombia ha tenido casi siempre buen acceso al crédito internacional, a costos razonables, porque ha mantenido una política fiscal prudente y nunca ha tenido que incumplir sus obligaciones, a referencia de lo que ha ocurrido con la mayoría de los otros países latinoamericanos”.

*****

“Ejerzo como columnista con pasión y mucha responsabilidad, porque me encanta escribir y considero un privilegio la oportunidad de tener una tribuna como esta. Pero no me considero periodista sino simplemente columnista. El periodismo es una profesión compleja que exige una enorme disciplina, dedicación y rigor informativo. Respeto enormemente a quienes se han dedicado a esa noble tarea”.

*****

“Los constituyentes fallamos al no haber establecido un régimen estricto de inhabilidades para los magistrados de la Corte. Y quizá también, en haber dejado la Corte solamente en manos de juristas, sin que tuvieran al menos un consejo asesor de economistas y otros expertos que debieran consultar en estos casos”.