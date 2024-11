En caso de ver a una comadreja, la Secretaría de Ambiente recomienda observar al animal a distancias prudentes y no agredirlo, al igual que a los otros especímenes silvestres que habitan en los ecosistemas de Bogotá.

Según la SDA, los verdiamarillos pasan su temporada no reproductiva en el norte de Sudamérica y la reproductiva en México y Centroamérica. “Normalmente depositan entre tres y cinco huevos de tonalidad blanca con manchas cafés y son empollados por la hembra en un periodo entre 13 y 14 días”.

La lisa rayada se ve afectada por las secuelas del cambio climático. Fotos: SDA.

Las hembras se caracterizan por poner entre uno y dos huevos, que miden 1,2 centímetros de largo y 0,8 de ancho. En Colombia, la lisa rayada habita en la cordillera oriental, específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la tiene listada como una especie de preocupación menor y no está incluida en el libro rojo de reptiles de Colombia, esto no significa que no deba ser protegida y conservada. “Este reptil es altamente susceptible al cambio climático y dentro de sus principales amenazas están la pérdida de hábitat por la elevada tasa de urbanización de áreas verdes de las ciudades”, dijo Urrutia.

La secretaria de Ambiente le hace un especial a los ciudadanos para que cuando se encuentren con uno de estos pequeños reptiles no los molesten ni agredan, “pues entre todos debemos cuidar y respetar los espacios de la fauna que habita en los diferentes ecosistemas de la ciudad”.