El fantasma del fracking que recorre el Magdalena Medio

"El gobierno debería ser el encargado de realizar los pilotos pero, al permitir la participación privada, se le está facilitando a las empresas la elaboración de proyectos de exploración y no lo que el Consejo de Estado planteó, que es hacer unos proyectos de investigación”, asevera Roa, quien afirma que el punto más álgido es que, según el decreto, no se menciona cuántos pozos se monitorearán.

Ecopetrol asegura que no genera vertimientos de ninguna índole en esa ciénaga ni en la de San Silvestre. La petrolera estatal resalta, además, que la refinería no realiza descargas de residuos líquidos del lavado de tanques a ningún cuerpo de agua. “Todas las aguas aceitosas de la refinería son dirigidas a la planta de aguas residuales para su tratamiento antes de ser vertidas al río Magdalena”, señala la empresa.

Óscar Sampayo, politólogo e integrante de la Corporación Regional Yariguíes – Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio, organización sin ánimo de lucro que viene trabajando desde finales de 2013 en el estudio de los permisos ambientales que les permiten a las empresas explotar hidrocarburos en esta región, afirma que las veredas Hortensia y El Porvenir, del corregimiento de El Llanito, forman parte del área de perforación exploratoria de yacimientos no convencionales del pozo APE Guane A de Ecopetrol, que comprende 5.735 hectáreas. Esta zona no cuenta con agua potable ni gas. Y es aquí donde, en un espacio equivalente a 8.032 canchas de fútbol, se podrían construir hasta 14 pozos, incluidos algunos de los pilotos integrales de investigación.

Sobre esto, Ecopetrol asegura que por la hidrología del sistema no se puede afirmar que las aguas provenientes del caño El Rosario puedan ingresar a la Ciénaga San Silvestre. Según la empresa, el curso normal de las aguas por efecto del drenaje hace que estas fluyan de manera descendente desde la ciénaga hacia el río Sogamoso y no al contrario.



Óscar Sampayo, politólogo e integrante de la Corporación Regional Yariguíes. Foto: Pilar Mejía/Semana.

El recobro mejorado se emplea cuando la primera etapa, es decir, el flujo natural del yacimiento convencional de petróleo, termina. Para su aplicación se requiere de tecnología avanzada, la cual implica la inyección de agua y polímeros, a vapor, combinada con gas y la combustión para llevar el crudo hasta los pozos de producción. Esta técnica permite sacar un mayor porcentaje del petróleo alojado en los pozos desde donde se extrae, así como mejorar su desplazamiento y el flujo de fluidos en el yacimiento.

Desde la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señalan que en Colombia el factor de recobro promedio es de un 19% aproximadamente, y alrededor del 90% de los 320 campos productores que hay en la actualidad se encuentran produciendo en su etapa primaria, es decir, mediante el flujo natural y el uso de sistemas de levantamiento artificial (bombas o machines).

Le puede interesar: ¿Es el fracking la solución al déficit de gas?

Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) afirma que en el desarrollo de esta técnica se cifran opciones importantes de aumentar las reservas de crudo en el país y, por tanto, se espera ampliar su implementación. “En el país han existido 23 proyectos comerciales de recobro secundario (inyección de agua o gas), mientras que el recobro terciario ha tenido un desarrollo incipiente, aplicando inyecciones cíclicas de vapor en campos de crudo pesado de la Cuenca del Valle Medio del Magdalena”, dice.

Buscando alternativas para el petróleo

Para evitar que se sigan explotando desmedidamente sus recursos naturales, los barranqueños están en la búsqueda de alternativas económicas, como el turismo y la agricultura, que les permitan desligarse del petróleo.

“La economía de la ciudad debe dar un giro de 180 grados. Tenemos uno de los puertos [fluviales] más grandes que existen en Latinoamérica que debemos aprovecharlo: el Impala. Ecopetrol no ha sido totalmente responsable con la ciudad, hay varios pasivos ambientales que no han sido resueltos, como por ejemplo, el del derrame de crudo del pozo Lisama 158. Tiene una deuda histórica que no ha sido subsanada y por eso la gente ya no confía”, dice Darinel Villamizar Ruiz, presidente del Concejo de Barrancabermeja. Otro pasivo pendiente, según la Corporación Regional Yariguíes, es el Pozo Nutrias 14 que, según dicen, no fue clausurado como lo exige la norma.