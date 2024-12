La comisión conciliadora, conformada por 10 senadores y 10 representantes a la Cámara, tiene como objetivo identificar las diferencias en los artículos de los textos del proyecto de ley que reformará el Sistema Nacional de Regalías, aprobados tanto en Senado como en Cámara de Representantes. Este lunes, se espera que la comisión analice y escoja los artículos que finalmente se acogerán para ser votados en la plenaria del Senado.

"Esta es una ley tiene 212 artículos y de ese total se van a identificar dónde hay diferencias (...). Tanto la plenaria de la Cámara como del Senado escogerán un número igual de conciliadores, quienes se encargarán de identificar las disparidades en esos artículos y analizar si escogen el de Cámara o el de Senado; no pueden cortar y pegar, no pueden mezclar ni coger un renglón de aquí o de allá. Ese texto se someterá nuevamente a la plenaria de Cámara y Senado, y se votará sí o no a la totalidad", explicó la senadora Angélica Lozano.

Dentro de ese paquete podría volver a entrar el polémico artículo 210, que otorgaba incentivos tributarios a las empresas que realizaban extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracking en el país. Así como seguridad jurídica a las compañías que adelantarán los proyectos pilotos de investigación, el cual fue aprobado en Cámara y eliminado en Senado.

El representante a la Cámara, César Pachón, advirtió sobre esa posibilidad, tras señalar que la comisión conciliadora de los textos estaba integrada por 12 por congresistas profracking y ocho antifracking.