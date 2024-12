El mensaje crucial de su fundación es "vivir de la tierra cuidándola". Según explica, “cuando se hacen actividades de agricultura las personas piensan en su beneficio y bienestar. Si tienen que tumbar para sembrar una cosa que está dando en este momento, no miran si donde lo van a hacer hay un gran bosque que es muy importante”.

“Por eso ahora tenemos salón. Hemos trabajado mucho para tener el espacio y las condiciones, todavía nos falta porque todo requiere recursos. Nosotros somos casi 12 personas en esta regional y a mí me hace falta gente, pero nos toca hacer esfuerzos grandes para autosostenernos” , cuenta Rodríguez.

De esta forma, lo que hace Rodríguez desde su fundación es entregar herramientas educativas para que las personas puedan trabajar la tierra pero, al mismo tiempo, cuidarla y no generarle ningún tipo de daño. “Proponemos una agricultura y una producción bajo sombrío, sin quitar el bosque, para que no acabemos ni con las aves, ni con los insectos, ni con los guatines, borugas, las ardillas, los pájaros”.

La base de este proyecto es la agroecología. “Tenemos una tecnología que se ha desarrollado y se ha avalado especialmente con los cafeteros. Es una tecnología basada en los microorganismos del bosque, no quitando la tierra ni la hojarasca, sino poniendo unas trampitas, unos vasitos con arroz. Entonces, a los 15 días, esos están llenos de microorganismos del bosque”, explica.

Todo este material, según explica Rodriguez, se transforma en un paquete tecnológico que es utilizado en procesos de compostaje, abonos, purines y biofermentados. “Se trata de un paquete no solo para alimentar el suelo, sino para transformarlo, para el control de plagas y enfermedades, en equilibrio. No matar todo, sino en equilibrio. Porque aquí ya estamos sufriendo de pérdida de abejas e insectos ”, cuenta la experta.

“La educación es el gran reto, necesitamos querientes del territorio. Que la gente sienta sus territorios, que la gente quiera sus territorios. Eso es una cuestión de amor. La voluntad política también, porque yo puedo ser ambientalista, pero si la gente que trabaja como nosotros es ignorada en una administración... Hay un "rajar, pero no prestar el hacha". Tenemos todo un aporte que dar, porque ha habido todo un proceso de desarrollo, de investigación, pero a veces no nos dejan”, cuenta.

En la recuperación de este importante cuerpo de agua, Rodríguez ve como imprescindibles dos factores: la educación y la voluntad política. Pues, según explica, no puede llevarse a cabo un proceso si no hay conciencia, pero tampoco sin compromiso.

La base de este proyecto es la agroecología. Foto: Nicolás Acevedo.

Su cabello corto color castaño es tan firme como sus luchas. Sabe que el agua es un líquido preciado sin el que la vida no podría mantenerse y por eso combate todo lo que puede afectarla, desde la educación ambiental, su arma más poderosa.

Puede ver: Así es el nacimiento del río Bogotá en el páramo de Guacheneque

“El agua es una razón fundamental para la vida, sin agua no hay nada que hacer. Deberíamos mirar el agua como la base de todo. Yo sí le diría a la gente que por qué solamente ve lo que tiene tan cerquita y por qué no ve que la realidad del planeta requiere de agua, no hay de otra”, finaliza.