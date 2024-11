“Los dirigentes siguen ignorando el papel ecológico y social de los indígenas”

Lo que muchos ignoran, o más bien no quieren reconocer, es que la gobernanza de estas etnias ha cumplido un rol fundamental en la sobrevivencia de los bosques amazónicos, ecosistemas que a través de la evapotranspiración de los árboles envía ríos aéreos que llegan hasta los páramos. Un territorio único que alberga 10 por ciento de la reserva mundial de carbono.

A pesar de albergar casi la mitad del territorio nacional, más de 48 millones de hectáreas que representan 42,3 por ciento de Colombia, la Amazonia es vista por muchos como un sitio aislado y rezagado. Del territorio más biodiverso del planeta se piensa que no tiene mucho que aportarle al desarrollo del país.

Para Rodríguez, ese marcado desconocimiento e insensibilidad que hay sobre los resguardos y los indígenas fue plasmado en las declaraciones de Lafaurie, "quien parece que no entender que la contribución de las etnias es proteger uno de los mayores patrimonios naturales que hay en el país: el bosque y las selvas”.

Las fuertes palabras de Rodríguez tienen raíz en unas declaraciones de José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). “Las comunidades indígenas tienen la cuarta parte de la tierra en Colombia, 28,9 millones de hectáreas, pero no hay un registro claro de cómo aportan a la economía nacional ”, trinó Lafaurie en su cuenta de Twitter.

“ Yo creo que este tipo de declaraciones, que la verdad harían varios de nuestros mandatarios, surgen por pura y física ignorancia. Por eso, está en nuestras manos, las de los expertos y ambientalistas, hacer conocer más qué significan los resguardos y su rol en la protección cultural y biológica del país, que no pueden verse de forma separada”.

“El buen vivir, la paz y los medios de vida de los indígenas dependen de la coexistencia con los bosques, no sólo para la conservación de la parte biótica y física de las plantas y animales, sino para la magia, creencia, nacimiento, creación y futuro de las etnias”.

Sin indígenas no hay bosque

“Tenemos una relación directa con la naturaleza y no vemos el bosque de forma separada, sino como parte integral de un solo cuerpo. Nuestra forma de vida, que incluye levantarnos a las dos de la mañana a pescar y cazar y hacer dietas y rezos, hace que coexista la naturaleza. Todo tiene que ver con los conocimientos tradicionales y nuestra forma de pensar y actuar”.

Por su parte, Mateo Estrada, indígena siriano del Vaupés y asesor y consultor de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), aseguró que las etnias no pueden vivir sin la selva, el río, las aguas, la flora y la fauna.

Los indígenas hacen un uso sostenible de los recursos naturales, lo que les ha permitido proteger los bosques amazónicos. Foto: Juan Arredondo (alianza PNN-ACT).

Para Estrada, la forma de vida de los indígenas les permite cuidar la naturaleza durante más de 100 años. “Todo eso sería diferente si le entregamos el bosque a otra gente, ya que en 100 años no habría nada. Sin embargo, nuestra forma de vida está cada vez más encogida por el arco de deforestación y la frontera agrícola”.

El asesor de la Opiac recalca que el Estado aún no ve a los indígenas como las autoridades del territorio, a pesar de ser los guardianes de la naturaleza. “La sentencia 4360 de la Corte nos deja por fuera totalmente, al no reconocer nuestro territorio, autoridad y planes de vida. Necesitamos fortalecer nuestro gobierno indígena para hacer estado donde el Estado no lo ha hecho, que es donde está concentrada la minería, los cultivos ilícitos y la deforestación”.

El indígena concluyó que los resguardos fueron creados para poder darles garantías en términos de derecho a los indígenas, una figura que ha logrado mantener los bosques en pie. “De los resguardos hacia afuera hay deforestación, mientras que hacia adentro solo permence el conocimiento, la conservación y el manejo”.