Como ha pasado con otras industrias protegidas como el transporte, el entretenimiento, la música o la hotelería, la industria crediticia no puede ser ajena a la revolución que internet ha impulsado a través de los servicios digitales, conocida como la Cuarta Revolución Industrial. Esta empezó a modificar la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. El consumidor colombiano, aunque tarde con respecto a otros países de la región, ha entrado a hacer parte de esta revolución, usando su teléfono celular para tener acceso a préstamos, hacer giros, realizar pagos o ahorrar en productos digitales, en cualquier parte del territorio colombiano.

Este Proyecto de Ley, si bien tiene por objeto regular las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPEs), no lograría remediar las dificultades que enfrentamos los originadores de créditos digitales en relación con las sumas que se reputan interés, en cuanto no propone ninguna solución al respecto.

Infortunadamente, la regulación actual no ofrece un marco jurídico claro ni preciso como el que aplica a las entidades vigiladas. El problema radica en el vacío normativo del artículo 68 de la Ley 45 de 1990, que referenció “un reglamento” que nunca se ha definido con claridad y que ni la Ley 1480 de 2011, ni la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia ni la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio han logrado subsanar, y que la tecnología viene a exacerbar.

Aunado a lo anterior, lo cierto es que las empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia han podido acceder a reglas de juego un poco más claras a la hora de presentar y desarrollar sus productos financieros. Al respecto, debe tenerse en cuenta que muchas de las fintech no estamos vigiladas por el supervisor financiero, sino por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Incluir rubros como los costos de tecnología, los beneficios de la velocidad en los desembolsos, los cupos rotativos, las membresías y otros servicios que no buscan remunerar el otorgamiento de un capital, como si se tratara de interés, a pesar de que esas sumas no tienen esa naturaleza, ¡es un error! Lo anterior desconoce que las sumas que el acreedor recibe del deudor de todos estos servicios, como contraprestación distinta al crédito, no podrán ser consideradas como intereses.