Al parecer, Felipe no solo fue uno de los pocos amigos que Lady Di tuvo en el Palacio de Buckingham, sino que la siguió apoyando aún en medio de su separación .

En las cartas publicadas por el programa, que datan de 1992, Diana le dice “Querido papá” y él le escribe: “Es estúpido que un hombre con el estatus de Carlos arriesgue todo por Camilla . Nunca imaginamos que podría dejarte por ella. No me puedo imaginar que una persona sensata pueda dejarte por Camilla ”.

Rafael cumplió su misión y produjo obras de cinco metros de largo y cuatro metros de alto, tejidas con hilos de seda dorados, pero no duraron mucho en su sitio. Los celos de Miguel Ángel, que no quería compartir espacio con su rival, y la mala suerte terminaron por relegar los tapices . Estos fueron subastados, comprados de vuelta, robados y recuperados, para terminar finalmente expuestos en los museos vaticanos.

Lo más curioso es que, según los medios ingleses, todo comenzó cuando Victoria le quitó a Stella la nana que ella usaba para cuidar a su hija menor . Lo hizo sin avisarle; simplemente la llamó, le ofreció más plata y la convenció de cambiar de trabajo. Eso habría enfurecido a Stella, quien no solo le retiró el saludo, sino que la dejó de seguir en sus redes sociales.

Dos grandes amigas del mundo del espectáculo británico andan agarradas desde hace unas semanas: Victoria Beckham, la ex Spice Girl y esposa del futbolista David Beckham, y Stella McCartney, hija del ex-Beatle Paul McCartney .

La situación empeoró cuando la ex Spice Girl, quien tiene una marca de moda propia, también intentó contratar a uno de los empleados de la empresa de la hija de McCartney, una reconocida diseñadora de modas. La situación está tan complicada, que ambas familias no van a los mismos eventos y sus hijas pequeñas, antes muy buenas amigas, ya no se hablan.

