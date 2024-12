“Kate ve en Rose a una ‘rival’”, continuó maliciosamente The Sun, al tiempo que periódicos no tan influyentes sí se fueron con todo y publicaron que la verdadera razón del rifirrafe era que William y Rose tuvieron un romance cuando la duquesa estaba embarazada del príncipe Louis , nacido el año pasado.

Foto: William le habría puesto los cuernos a Kate el año pasado, cuando los trastornos por el embarazo de su tercer hijo, Louis, la obligaron a confinarse en casa por largas semanas.

La gran prensa permanecía callada y se sabía que al menos un diario británico de gran tirada recibió una carta de Harbottle & Lewis, firma de abogados de los duques, advirtiéndoles que las murmuraciones eran falsas y que publicarlas violaba los derechos de sus clientes. Finalmente, la revista estadounidense de farándula In Touch Weekly se atrevió a ventilar en portada supuestos detalles del drama.

“Los duques piensan seguir juntos, pero el desliz de William dejó herido su matrimonio”, afirmó InTouch.

Apenas oyó los rumores, que por un año han sido la comidilla en los salones de la alta sociedad en Londres, Kate confrontó a William, quien se murió de la risa ante lo absurdo del cuento, afirmó la publicación. De todas formas, ella decidió que poco a poco irían desechando a Rose.

“Los duques piensan seguir juntos, pero el desliz de William dejó herido su matrimonio, porque minó la confianza de Kate en William”, anotó In Touch.

Portavoces reales desmintieron la versión, pero llamó la atención este trino de Giles Coren, prominente periodista del prestigioso The Times, de Londres: “Sí, hubo un affaire. No he leído el artículo (de In Touch), pero sé del romance. Todo el mundo lo sabe, darling”. El mensaje fue borrado en cuestión de horas por su autor, en lo que también se vio la mano de los apoderados de los duques.

El asunto ha sido en extremo desagradable para la familia real, porque surgieron las inevitables comparaciones y remembranzas del mundialmente famoso escándalo de infidelidad de Carlos de Gales, el padre de William, con Camilla Parker Bowles, hoy su esposa, que marcó la infelicidad, depresión y trastornos alimenticios de Lady Di, la fallecida madre del príncipe.