Según la funcionaria, en el diálogo social se identificaron 135 puntos, de ellos 8 no son de competencia del Gobierno, 26 no son parte de la agenda actual, 13 se pueden atender y 88 ya se están atendiendo.

"El país debe pasar la página” dice el ex candidato Sergio Fajardo

La ministra también se refirió a la necesidad de lograr la estabilidad política “que no es solo relación del Gobierno con el Congreso” porque reconoció que los partidos políticos han perdido capacidad de representar a muchos colombianos y esto ha dado paso al surgimiento de muchos movimiento nuevos.

Criticó las declaraciones del excandidato Sergio Fajardo en las que aseguró que el gobierno del Presidente Iván Duque polarizó, no unió “y va navegando sin norte”. Al respecto, aseguró que la administración Duque encontró un país polarizado y con una oposición muy fuerte, que no había visto en su paso por el Congreso. “Hoy la composición política -del Congreso- es muy distinta, muchos no proponen soluciones de país sino más bien con el ánimo de destruir”.

Frente a las presiones de algunos sectores que critican al gobierno por fallar en la implementación del acuerdo de paz, aseguró que esto no se ha dado por falta de empeño del gobierno de Duque, sino porque “las Farc como tal no respondieron a los que creyeron en ellas”. Además se quejó de que la institucionalidad, prevista para 10 años, terminó siendo una pesada carga para este gobierno, que a su llegada encontró un presupuesto desfinanciado en $14 billones.

Sobre la lucha contra la corrupción, uno de los mayores clamores de los colombianos, dijo que “hay varios temas en los cuales nos podemos poner de acuerdo en sacar adelante, de la mano de todas las entidades de control”.