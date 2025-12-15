¿Arrancó la semana con suerte? Chontico Día y Noche: resultados del más reciente sorteo de este lunes, 15 de diciembre de 2025

La Lotería Chontico es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en Colombia, consolidándose a lo largo de los años como una opción preferida por miles de apostadores en todo el país.

Este sorteo ofrece dos ediciones diarias, una diurna, que juega todos los días (incluyendo domingos y festivos) a la 1:00 p. m., y la nocturna, que se lleva a cabo de lunes a viernes a las 7:00 p. m., los sábados a las 10:00 p. m. y los domingos y festivos a las 8:00 p. m.

Para este lunes, 15 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día, revelando una nueva combinación ganadora que fue la 2080, junto con la balota denominada La Quinta, número 3.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 15 de diciembre de 2025

Premio mayor: 2080-3

Tres últimas cifras: 080

Dos últimas cifras: 80

Número completo: 2080

Última cifra: 3

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 15 de diciembre de 2025

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de la lotería Chontico en ambas ediciones, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si ha sido uno de los afortunados ganadores de este popular juego de azar.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

14 de diciembre de 2025: 9220 - 0

13 de diciembre de 2025: 91839- 2

12 de diciembre de 2025: 8357 - 2

Chontico Noche

14 de diciembre de 2025: 4490 - 4

13 de diciembre de 2025: 67657-6

12 de diciembre de 2025: 2055-7

¿Cómo jugar la lotería Chontico?

La dinámica de juego de esta lotería es bastante sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora de billetes.