Chontico Día y Noche del 23 de noviembre de 2025: estos son los números ganadores

Este domingo, 23 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

Lotería Chontico Día

Premio mayor: 5298

Tres últimas cifras: 298

298 Dos últimas cifras : 98

: 98 Número completo: 5298

5298 Última cifra: 0

Lotería Chontico Noche

Premio mayor: por definirse

por definirse Tres últimas cifras: por definirse

por definirse Dos últimas cifras: por definirse

por definirse Número completo: por definirse

por definirse Última cifra: por definirse

Lotería Chontico Día y Noche. | Foto: Captura a página web chontico.co y Getty Images

Últimos resultados-Chontico Día y Tarde

Chontico Día

21 de noviembre de 2025: 2922 - 3

20 de noviembre de 2025: 7578 - 7

19 de noviembre de 2025: 2691 - 8

Chontico Noche