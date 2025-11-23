Loterías
Chontico Día y Noche del 23 de noviembre de 2025: estos son los números ganadores
El valor del premio varía según la cantidad de números coincidentes y el monto invertido en la apuesta.
Este domingo, 23 de noviembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.
Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.
Lotería Chontico Día
Premio mayor: 5298
- Tres últimas cifras: 298
- Dos últimas cifras: 98
- Número completo: 5298
- Última cifra: 0
Lotería Chontico Noche
- Premio mayor: por definirse
- Tres últimas cifras: por definirse
- Dos últimas cifras: por definirse
- Número completo: por definirse
- Última cifra: por definirse
Últimos resultados-Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 21 de noviembre de 2025: 2922 - 3
- 20 de noviembre de 2025: 7578 - 7
- 19 de noviembre de 2025: 2691 - 8
Chontico Noche
- 21 de noviembre de 2025: 0583-2
- 20 de noviembre de 2025: 9937- 9
- 19 de noviembre de 2025: 1928 - 7