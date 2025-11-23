Lotería del Cauca: este es el número ganador del sorteo del 22 de noviembre de 2025

La suerte volvió a sonreírle a un nuevo afortunado en el departamento del Cauca. En el sorteo 2586 de la Lotería del Cauca, realizado el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 11:00 p. m., se sorteó el premio mayor de $ 8.000 millones de pesos.

Número ganador del premio mayor

Número: 8532

Serie: 085

Números ganadores de los últimos sorteos

Los resultados anteriores también despertaron la emoción de los jugadores que siguen fielmente los sorteos semanales de esta lotería. Estos fueron los números ganadores de las ediciones más recientes:

Sorteo del 15 de noviembre de 2025: 7067 – Serie 021

Sorteo del 8 de noviembre de 2025: 3631 – Serie 227

Sorteo del 1 de noviembre de 2025: 9648 – Serie 082

Sorteo del 26 de octubre de 2025: 2997 – Serie 281

2997 – Serie 281 Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4253 – Serie 141

Plan de premios

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca cuenta con diferentes secos que son oportunidades para ganar, entre ellos se encuentran:

Primer seco: $ 300.000.000 (1 premio)

$ 300.000.000 (1 premio) Segundo seco: $ 200.000.000 (1 premio)

$ 200.000.000 (1 premio) Tercer seco: $ 100.000.000 (1 premio)

$ 100.000.000 (1 premio) Cuarto seco: $ 100.000.000 (1 premio)

$ 100.000.000 (1 premio) Quinto, sexto y séptimo seco: $ 50.000.000 cada uno (1 premio c/u)

$ 50.000.000 cada uno (1 premio c/u) Secos del 8 al 36: $ 10.000.000 cada uno (29 premios)