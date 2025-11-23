Suscribirse

Lotería del Cauca: este es el número ganador del sorteo del 22 de noviembre de 2025

El más reciente sorteo ofreció múltiples oportunidades de premio en distintas categorías.

Redacción Semana
23 de noviembre de 2025, 11:43 a. m.
Resultados Lotería del Cauca del sábado 13 de septiembre
Lotería del Cauca. | Foto: Composición Semana / Getty images/Lotería del Cauca

La suerte volvió a sonreírle a un nuevo afortunado en el departamento del Cauca. En el sorteo 2586 de la Lotería del Cauca, realizado el sábado 22 de noviembre de 2025 a las 11:00 p. m., se sorteó el premio mayor de $ 8.000 millones de pesos.

Número ganador del premio mayor

  • Número: 8532
  • Serie: 085

Números ganadores de los últimos sorteos

Los resultados anteriores también despertaron la emoción de los jugadores que siguen fielmente los sorteos semanales de esta lotería. Estos fueron los números ganadores de las ediciones más recientes:

  • Sorteo del 15 de noviembre de 2025: 7067 – Serie 021
  • Sorteo del 8 de noviembre de 2025: 3631 – Serie 227
  • Sorteo del 1 de noviembre de 2025: 9648 – Serie 082
  • Sorteo del 26 de octubre de 2025: 2997 – Serie 281
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4253 – Serie 141
Lotería del Cauca
Lotería del Cauca | Foto: Lotería del Cauca

Plan de premios

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca cuenta con diferentes secos que son oportunidades para ganar, entre ellos se encuentran:

  • Primer seco: $ 300.000.000 (1 premio)
  • Segundo seco: $ 200.000.000 (1 premio)
  • Tercer seco: $ 100.000.000 (1 premio)
  • Cuarto seco: $ 100.000.000 (1 premio)
  • Quinto, sexto y séptimo seco: $ 50.000.000 cada uno (1 premio c/u)
  • Secos del 8 al 36: $ 10.000.000 cada uno (29 premios)
Contexto: Así quedó el Super Astro Sol: resultados oficiales para este sábado 22 de noviembre

Cada nuevo sorteo renueva la ilusión de miles de apostadores que sueñan con convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

