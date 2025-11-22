Suscribirse

Loterías

Así quedó el Super Astro Sol: resultados oficiales para este sábado 22 de noviembre

El sorteo se realizó sobre las 4:00 de la tarde y arrojó el número ganador en combinación con un signo del zodiaco.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de noviembre de 2025, 9:07 p. m.
Resultados del Super Astro Sol
Resultados del Super Astro Sol. | Foto: Getty Images

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5292 del Super Astro Sol. Como es habitual, las balotas empezaron a moverse sobre las 4:00 de la tarde en la transmisión oficial a través de Canal 1.

El número ganador fue el 5861, en combinación con el signo Aries.

Cabe recordar que el Super Astro Sol es una de las loterías más reconocidas de Colombia y gracias a su popularidad se permite multiplicar hasta 42.000 veces lo apostado.

Contexto: El Sinuano Día y Noche: resultados completos de las loterías de hoy, 22 de noviembre

Resultados Super Astro Sol

  • Número ganador: 5861
  • Últimas tres cifras: 861
  • Últimas dos cifras: 61
  • Signo ganador: Aries
ASTRO SOL: Resultado del ASTRO SOL del SÁBADO 22 de Noviembre de 2025.

¿Cómo jugar el Super Astro Sol?

El próximo sorteo de Super Astro Sol se llevará a cabo el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 4:00 de la tarde en Canal 1.

Este sorteo se basa en una combinación entre un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

  • Escoja su número: El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro (4) cifras, que va desde el 0000 hasta el 9999.
  • Seleccione un signo: A este número de cuatro cifras, debe añadir uno de los doce (12) signos zodiacales entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos colombianos y la máxima hasta 10.000 pesos colombianos.

Para obtener el premio mayor, el número de cuatro cifras debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado del sorteo, y además, debe acertar el respectivo signo zodiacal que haya elegido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Precandidatos presidenciales se defienden ante críticas porque juegan tejo y bailan “sin gracia” en plena campaña: “Hay que hacer de todo”

2. La COP30 logró un acuerdo climático, aunque sin objetivos concretos sobre fin de los combustibles fósiles

3. Alerta aérea en Venezuela: aerolíneas cancelan vuelos a Caracas tras advertencia de seguridad de EE.UU.

4. Así lucía Miss Venezuela, Stephany Abasali, antes de sus retoques estéticos: tuvo un cambio radical que sorprendió

5. Revelan el video en el que Jair Bolsonaro admite haber quemado su tobillera electrónica con un soldador

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro SolLoterías de hoyLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.