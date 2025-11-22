Así quedó el Super Astro Sol: resultados oficiales para este sábado 22 de noviembre

Este sábado, 22 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5292 del Super Astro Sol. Como es habitual, las balotas empezaron a moverse sobre las 4:00 de la tarde en la transmisión oficial a través de Canal 1.

El número ganador fue el 5861, en combinación con el signo Aries.

Cabe recordar que el Super Astro Sol es una de las loterías más reconocidas de Colombia y gracias a su popularidad se permite multiplicar hasta 42.000 veces lo apostado.

Resultados Super Astro Sol

Número ganador : 5861

: 5861 Últimas tres cifras : 861

: 861 Últimas dos cifras : 61

: 61 Signo ganador: Aries

¿Cómo jugar el Super Astro Sol?

El próximo sorteo de Super Astro Sol se llevará a cabo el próximo lunes, 24 de noviembre, a las 4:00 de la tarde en Canal 1.

Este sorteo se basa en una combinación entre un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Escoja su número: El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro (4) cifras, que va desde el 0000 hasta el 9999.

El jugador debe seleccionar una combinación de cuatro (4) cifras, que va desde el 0000 hasta el 9999. Seleccione un signo: A este número de cuatro cifras, debe añadir uno de los doce (12) signos zodiacales entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

La apuesta mínima es de 500 pesos colombianos y la máxima hasta 10.000 pesos colombianos.