El Sinuano Día y Noche: resultados completos de las loterías de hoy, 22 de noviembre

El Sinuano se distingue por realizar dos sorteos diarios, una dinámica que aumenta las oportunidades de ganar para sus jugadores.

Redacción Loterías
22 de noviembre de 2025, 7:50 p. m.
La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
La Lotería El Sinuano Día y Noche del 22 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA

El fin de semana no se detiene para los apostadores de lotería, quienes también aprovechan los días festivos para poner a prueba su suerte y aspirar a los millonarios premios que ofrecen estos juegos en Colombia.

El Sinuano se distingue por realizar dos sorteos diarios: la modalidad Día, que tiene lugar en horas de la tarde, y la modalidad Noche, que se lleva a cabo al finalizar la jornada. Esta doble programación permite a los jugadores participar con mayor frecuencia y consultar los resultados casi en tiempo real a través de las páginas oficiales y redes sociales.

Ambos sorteos son supervisados por Coljuegos, con el fin de garantizar la transparencia exigida por las entidades regulatorias de juegos de suerte y azar en el país. Los números ganadores se generan mediante sistemas certificados que aseguran imparcialidad en cada jugada.

Para este sábado 22 de noviembre, los resultados fueron los siguientes:

Sinuano Día

  • Premio mayor: 1729.
  • La Quinta: 0.
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA SÁBADO 22 de Noviembre de 2025

Sinuano Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

Sin embargo, es fundamental que los usuarios verifiquen cuidadosamente las cifras ganadoras después de cada sorteo para confirmar si resultaron favorecidos. Además, al momento de reclamar el premio, deben presentar su documento de identidad para realizar el proceso de entrega de manera correcta.

