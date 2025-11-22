El Sinuano Día y Noche: resultados completos de las loterías de hoy, 22 de noviembre

El fin de semana no se detiene para los apostadores de lotería, quienes también aprovechan los días festivos para poner a prueba su suerte y aspirar a los millonarios premios que ofrecen estos juegos en Colombia.

El Sinuano se distingue por realizar dos sorteos diarios: la modalidad Día, que tiene lugar en horas de la tarde, y la modalidad Noche, que se lleva a cabo al finalizar la jornada. Esta doble programación permite a los jugadores participar con mayor frecuencia y consultar los resultados casi en tiempo real a través de las páginas oficiales y redes sociales.

Ambos sorteos son supervisados por Coljuegos, con el fin de garantizar la transparencia exigida por las entidades regulatorias de juegos de suerte y azar en el país. Los números ganadores se generan mediante sistemas certificados que aseguran imparcialidad en cada jugada.

Para este sábado 22 de noviembre, los resultados fueron los siguientes:

Sinuano Día

Premio mayor: 1729.

La Quinta: 0.

Sinuano Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente.