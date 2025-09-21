Suscribirse

Chontico Día y Noche: estos son los números del sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025

Acá puede descubrir si es el feliz ganador de este chance, uno de los más importantes en Colombia.

Redacción Loterías
21 de septiembre de 2025, 6:09 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del martes 9 de septiembre de 2025
Resultado de la lotería Chontico. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este domingo 21 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, uno de los chances más reconocidos del país. Con más de ocho mil sorteos en su historial, este juego de azar se mantiene entre los preferidos de los apostadores, respaldado por la continuidad de su programación y un atractivo plan de premios.

El número ganador del Chontico Día de este domingo fue el 5461 con ‘la quinta’ 9.

Chontico Día del 21 de septiembre

Premio mayor: 5461 - 9

  • Tres últimos: 461
  • Dos últimos: 61
  • Cifra completa: 5461
  • Último número: 9
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA DOMINGO 21 de Septiembre de 2025.

Chontico noche 21 de septiembre

Premio mayor: por definirse

  • Tres últimos: 
  • Dos últimos: 
  • Cifra completa: 
  • Último número:

Esquema de premiación Chontico

  • 4.500 veces lo apostado: 4 cifras
  • 400 veces lo apostado: 3 cifras
  • 50 veces lo apostado: 2 cifras
  • 5 veces lo apostado: 1 cifra

Últimos ganadores en Chontico Día

Últimos ganadores en Chontico Noche

  • 19 de septiembre de 2025: 0795 - 3
  • 18 de septiembre de 2025: 7891 - 2
  • 17 de septiembre de 2025: 0838 - 6

Este lunes, a partir de la 1:00 p.m. usted podrá seguir en vivo un nuevo sorteo de Chontico Día.

