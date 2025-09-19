Suscribirse

Loterías

Chontico Día y Noche, viernes 19 de septiembre: revise los números ganadores del último sorteo

Acá puede descubrir si es el feliz ganador de este chance, uno de los más importantes en Colombia.

Redacción Loterías
19 de septiembre de 2025, 7:14 p. m.
Chontico día y noche: ganadores del reciente sorteo.
Chontico día y noche: ganadores del reciente sorteo. | Foto: Chontico - Getty Images / Montaje SEMANA

La Lotería Chontico realizó este viernes 19 de septiembre el sorteo número 8.193, consolidándose como una de las rifas más tradicionales y seguidas del país gracias a sus ediciones diarias de Día y Noche.

En esta ocasión, el número ganador fue el 0652, acompañado del dígito 8 en la quinta balota.

Con más de ocho mil sorteos en su historial, Chontico se mantiene entre las preferidas de los apostadores, respaldada por la continuidad de su programación y un atractivo plan de premios.

Su esquema de premiación ofrece 4.500 veces lo apostado a quienes acierten las cuatro cifras, 400 veces para tres cifras, 50 veces para dos y cinco veces con un solo número.

El siguiente sorteo está previsto para el sábado 20 de septiembre en sus horarios habituales, despertando nuevamente la expectativa de sus jugadores fieles.

Lotería Chontico Día hoy | Resultados del viernes 19 de septiembre

Premio mayor: 0652 - 8

  • Tres últimos: 652
  • Dos últimos: 52
  • Cifra completa: 0652
  • Último número: 8
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 19 de Septiembre de 2025.

Lotería Chontico Noche hoy | Resultados del viernes 19 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 18 de septiembre de 2025: 3913 - 3
  • 17 de septiembre de 2025: 4170 - 0
  • 16 de septiembre de 2025: 2562 - 0

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 18 de septiembre de 2025: 7891 - 2
  • 17 de septiembre de 2025: 0838 - 6
  • 16 de septiembre de 2025: 4671 - 3

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo en aeropuerto de Florida: CBP halla huesos humanos en equipaje y pasajero asegura que eran para rituales

2. ¿Se puede extender la estadía en Estados Unidos? Estos son los requisitos oficiales que debe tener en cuenta

3. La millonaria inversión de Estados Unidos en tierras venezolanas que pocos conocen

4. La obra que parecía interminable en Bogotá finalmente fue entregada por el alcalde Carlos Fernando Galán. Esto dijo el Concejo

5. Procuraduría pide explicación a la Secretaría de Educación de Bogotá, tras presunta discriminación a colegios públicos en un evento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

chonticoChontico DíaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.