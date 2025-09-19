Chontico Día y Noche, viernes 19 de septiembre: revise los números ganadores del último sorteo

La Lotería Chontico realizó este viernes 19 de septiembre el sorteo número 8.193, consolidándose como una de las rifas más tradicionales y seguidas del país gracias a sus ediciones diarias de Día y Noche.

En esta ocasión, el número ganador fue el 0652, acompañado del dígito 8 en la quinta balota.

Con más de ocho mil sorteos en su historial, Chontico se mantiene entre las preferidas de los apostadores, respaldada por la continuidad de su programación y un atractivo plan de premios.

Su esquema de premiación ofrece 4.500 veces lo apostado a quienes acierten las cuatro cifras, 400 veces para tres cifras, 50 veces para dos y cinco veces con un solo número.

El siguiente sorteo está previsto para el sábado 20 de septiembre en sus horarios habituales, despertando nuevamente la expectativa de sus jugadores fieles.

Lotería Chontico Día hoy | Resultados del viernes 19 de septiembre

Premio mayor: 0652 - 8

Tres últimos: 652

Dos últimos: 52

Cifra completa: 0652

Último número: 8

Lotería Chontico Noche hoy | Resultados del viernes 19 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

18 de septiembre de 2025: 3913 - 3

17 de septiembre de 2025: 4170 - 0

16 de septiembre de 2025: 2562 - 0

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche