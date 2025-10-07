Lotería
Conozca los números ganadores de la Lotería Cruz Roja: resultados del martes, 7 de octubre
Cada martes, la Lotería de la Cruz Roja entrega millonarios premios a sus apostadores en todo el país.
En esta ocasión, el sorteo 3122, realizado el martes 7 de octubre, reveló al nuevo ganador del premio mayor de 8.000 millones de pesos.
Según la entidad, con la compra de cada billete se contribuye a financiar las acciones humanitarias de la Cruz Roja Colombiana. “Gracias a tu apoyo, seguimos ayudando a quienes más lo necesitan”, dice la organización en sus redes sociales.
Resultados del sorteo 3122 de la lotería Cruz Roja
Premio mayor de 8.000 millones de pesos.
- Número ganador: 9865 de la serie 096.
Números ganadores de los últimos tres sorteos
- 30 de septiembre de 2025: 0831, serie 124.
- 23 de septiembre de 2025: 2769, serie 288.
- 16 de septiembre de 2025: 0776, serie 253.