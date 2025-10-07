Suscribirse

Conozca los números ganadores de la Lotería Cruz Roja: resultados del martes, 7 de octubre

Cada martes, la Lotería de la Cruz Roja entrega millonarios premios a sus apostadores en todo el país.

8 de octubre de 2025, 4:00 a. m.
Vea aquí si es ganador de la Lotería Cruz Roja
Vea aquí si es ganador de la Lotería Cruz Roja | Foto: Getty images/Redes sociales/Montaje: Semana

En esta ocasión, el sorteo 3122, realizado el martes 7 de octubre, reveló al nuevo ganador del premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Contexto: ¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Conozca los números ganadores del martes 30 de septiembre

Según la entidad, con la compra de cada billete se contribuye a financiar las acciones humanitarias de la Cruz Roja Colombiana. “Gracias a tu apoyo, seguimos ayudando a quienes más lo necesitan”, dice la organización en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3122 de la lotería Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 9865 de la serie 096.
Resultado LOTERIA DE LA CRUZ ROJA del MARTES 07 de Octubre 2025

Números ganadores de los últimos tres sorteos

  • 30 de septiembre de 2025: 0831, serie 124.
  • 23 de septiembre de 2025: 2769, serie 288.
  • 16 de septiembre de 2025: 0776, serie 253.

