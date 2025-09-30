¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Conozca los números ganadores del martes 30 de septiembre

El sorteo 3121 de la Lotería de la Cruz Roja se llevó a cabo este martes, 30 de septiembre, donde se conoció los números ganadores del premio mayor.

Este juego de azar entrega todos los martes del año 8.000 millones de pesos a un apostador.

“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la lotería en su perfil de Instagram.

Resultados del sorteo 3121 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Número ganador: 0831 de la serie 124.

Estos han sido los números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería Cruz Roja

23 de septiembre de 2025: 2769 , serie 288.

, serie 16 de septiembre de 2025: 0776 , serie 253.

, serie 9 de septiembre de 2025: 5404, serie 205.