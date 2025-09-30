Suscribirse

¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Conozca los números ganadores del martes 30 de septiembre

Esta lotería se juega todos los martes.

Redacción Loterías
1 de octubre de 2025, 4:03 a. m.
Lotería Cruz Roja
Lotería Cruz Roja | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriadelacruzroja

El sorteo 3121 de la Lotería de la Cruz Roja se llevó a cabo este martes, 30 de septiembre, donde se conoció los números ganadores del premio mayor.

Este juego de azar entrega todos los martes del año 8.000 millones de pesos a un apostador.

Contexto: Lotería Cruz Roja: estos son los números ganadores del martes, 23 de septiembre

“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la lotería en su perfil de Instagram.

Resultados del sorteo 3121 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor de 8.000 millones de pesos.

  • Número ganador: 0831 de la serie 124.
Resultado LOTERIA DE LA CRUZ ROJA del MARTES 30 de Septiembre 2025

Estos han sido los números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería Cruz Roja

  • 23 de septiembre de 2025: 2769, serie 288.
  • 16 de septiembre de 2025: 0776, serie 253.
  • 9 de septiembre de 2025: 5404, serie 205.

La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes a partir de las 10:55 de la noche. El próximo sorteo se realizará el 7 de octubre.

