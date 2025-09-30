Lotería
¿Jugó la Lotería Cruz Roja? Conozca los números ganadores del martes 30 de septiembre
Esta lotería se juega todos los martes.
El sorteo 3121 de la Lotería de la Cruz Roja se llevó a cabo este martes, 30 de septiembre, donde se conoció los números ganadores del premio mayor.
Este juego de azar entrega todos los martes del año 8.000 millones de pesos a un apostador.
“¿Sabías que comprando la LoteCruz estás ayudando a la Cruz Roja Colombiana en su labor humanitaria? ¡Gracias a ti seguiremos ayudando!“, dice la lotería en su perfil de Instagram.
Resultados del sorteo 3121 de la lotería de la Cruz Roja
Premio mayor de 8.000 millones de pesos.
- Número ganador: 0831 de la serie 124.
Estos han sido los números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería Cruz Roja
- 23 de septiembre de 2025: 2769, serie 288.
- 16 de septiembre de 2025: 0776, serie 253.
- 9 de septiembre de 2025: 5404, serie 205.
La Lotería de la Cruz Roja se juega todos los martes a partir de las 10:55 de la noche. El próximo sorteo se realizará el 7 de octubre.