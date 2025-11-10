¿Es su día de suerte? Este es el resultado ganador de la Lotería del Tolima del lunes 10 de noviembre de 2025

Este lunes, 10 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 4143 de la Lotería del Tolima donde se dio a conocer al nuevo ganador del premio mayor de $3.500 millones.

“¡Hoy es el día de la suerte! Juega el billete de la semana de la Lotería del Tolima, participa por más de $13.400 millones en premios y un bono especial de $20 millones por Black Friday”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 4143 de la Lotería del Tolima

Número 1911 de la serie 09.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175

de la serie Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 4820 de la serie 123

de la serie Sorteo del 20 de octubre de 2025: número 8353 de la serie 051