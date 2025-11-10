Loterías
¿Es su día de suerte? Este es el resultado ganador de la Lotería del Tolima del lunes 10 de noviembre de 2025
Se conoció el nuevo ganador del premio mayor de $3.500 millones.
Este lunes, 10 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 4143 de la Lotería del Tolima donde se dio a conocer al nuevo ganador del premio mayor de $3.500 millones.
“¡Hoy es el día de la suerte! Juega el billete de la semana de la Lotería del Tolima, participa por más de $13.400 millones en premios y un bono especial de $20 millones por Black Friday”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo 4143 de la Lotería del Tolima
- Número 1911 de la serie 09.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175
- Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 4820 de la serie 123
- Sorteo del 20 de octubre de 2025: número 8353 de la serie 051
El próximo sorteo se jugará el lunes 17 de noviembre de 2025, a partir de las 10:30 de la noche. Puede consultar todos los detalles a través de su página oficial.