¿Es su día de suerte? Este es el resultado ganador de la Lotería del Tolima del lunes 10 de noviembre de 2025

Se conoció el nuevo ganador del premio mayor de $3.500 millones.

Redacción Loterías
11 de noviembre de 2025, 3:54 a. m.
Sorteo 4143 de la Lotería del Tolima.
Sorteo 4143 de la Lotería del Tolima. | Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes, 10 de noviembre, se llevó a cabo el sorteo 4143 de la Lotería del Tolima donde se dio a conocer al nuevo ganador del premio mayor de $3.500 millones.

“¡Hoy es el día de la suerte! Juega el billete de la semana de la Lotería del Tolima, participa por más de $13.400 millones en premios y un bono especial de $20 millones por Black Friday”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Contexto: ¿Jugó la Lotería del Tolima? Conozca los números ganadores del 4 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo 4143 de la Lotería del Tolima

  • Número 1911 de la serie 09.
Resultado LOTERIA DEL TOLIMA del LUNES 10 de Noviembre 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175
  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 4820 de la serie 123
  • Sorteo del 20 de octubre de 2025: número 8353 de la serie 051

El próximo sorteo se jugará el lunes 17 de noviembre de 2025, a partir de las 10:30 de la noche. Puede consultar todos los detalles a través de su página oficial.

