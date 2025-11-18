¿Es su día de suerte? Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes 18 de noviembre de 2025

Este martes, 18 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3128 de la lotería de la Cruz Roja, donde se dio a conocer el ganador del premio mayor de 7.000 millones.

“Puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3128 de la lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

Número ganador: 7078 de la serie 275.

Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

11 de noviembre de 2025: 9110 , serie 026 .

, serie . 28 de octubre de 2025: 9882, serie 227.