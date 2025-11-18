Loterías
¿Es su día de suerte? Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes 18 de noviembre de 2025
El premio mayor fue de 7.000 millones.
Este martes, 18 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3128 de la lotería de la Cruz Roja, donde se dio a conocer el ganador del premio mayor de 7.000 millones.
“Puedes abrirle la puerta a una nueva vida. Juega la Lotería de la Cruz Roja y deja que la suerte haga su parte”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.
Resultados del sorteo 3128 de la lotería de la Cruz Roja
Premio mayor
- Número ganador: 7078 de la serie 275.
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja
- 11 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
- 4 de noviembre de 2025: 9110, serie 026.
- 28 de octubre de 2025: 9882, serie 227.
El próximo sorteo se llevará a cabo el martes, 25 de noviembre, a partir de las 10:55 de la noche. Puede ver la premiación en vivo a través de los canales oficiales de la Lotería Cruz Roja.