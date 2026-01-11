Loterías

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Miles de personas buscan ser los felices ganadores.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

11 de enero de 2026, 7:09 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este domingo, 11 de enero, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país y que, a diario, despiertan expectativas entre miles de apostadores que confían en la suerte para transformar su realidad.

Como es habitual, cada una de estas loterías realizó su sorteo en el horario establecido, lo que permitió a los jugadores verificar si los números seleccionados coincidían con los resultados oficiales.

¿Jugó este sábado? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de enero

La lotería El Dorado continúa posicionándose por sus atractivos premios y su amplia participación a nivel nacional. En tanto, El Paisita conserva su popularidad gracias a su tradición y cercanía con los jugadores, mientras que La Caribeña sigue consolidándose como una de las opciones preferidas en la región, impulsada por sorteos frecuentes y premios llamativos.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 9404
  • La Quinta: 8.

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

El Dorado tarde

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta:Pendiente.

El Paisita tarde

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

Más de Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

Lotería La Antioqueñita

Estos fueron los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este domingo, 11 de enero de 2026

La Lotería del Cauca se transmite en vivo por el canal 1

Resultados oficiales de la Lotería del Cauca: número ganador del 10 de enero de 2026

Las combinaciones del Baloto y Revancha del lunes 22 de diciembre quedaron oficialmente registradas.

Baloto: números ganadores del sorteo 2603 del sábado 10 de enero de 2026

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 10 de enero de 2026

La lotería jugó este sábado, 11 de octubre

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 10 de enero de 2026

Sorteo de Súper Astro Sol del 10 de enero de 2026.

Número y signo ganador del Súper Astro Sol de este sábado, 10 de enero de 2026

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Resultado ganador del Sinuano Día y Noche: números que se llevaron el premio gordo este sábado 10 de enero de 2026

Los resultados de Chontico Día y Noche

Chontico Día y Noche: estos son los resultados oficiales en el sorteo del 10 de enero de 2026

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Fue uno de los ganadores? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 10 de enero

Noticias Destacadas