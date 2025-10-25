Loterías
Estos son los resultados de la lotería de Santander del viernes 24 de octubre: verifique si tuvo suerte
Los colombianos pueden jugar esta lotería cada viernes.
La Lotería de Santander, una de las más reconocidas en el territorio colombiano, tuvo un nuevo desarrollo este viernes, 24 de octubre de 2025, en su sorteo número 5041. Se jugó a partir de las 11:00 p.m., como es habitual.
Así las cosas, el número ganador de la Lotería de Santander fue el con la serie . Hubo transmisión oficial del evento por medio de los canales estipulados según la web organizadora de esta lotería.
Resultados de la Lotería de Santander (5041) - viernes, 24 de octubre de 2025
- Número ganador: 7199
- Serie: 066
Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander
- 6402 - serie 256: viernes, 17 de octubre de 2025
- 0279 - serie 127: viernes, 10 de octubre de 2025
- 7417 - serie 036: viernes, 3 de octubre de 2025
Plan de premios de la Lotería de Santander:
- 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
- 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
- 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
- 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
- 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
- 15 secos: $5 millones de pesos colombianos
El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes, 31 de octubre de 2025, y usted podrá seguir la transmisión por medio de los canales oficiales. Además, en SEMANA, como es costumbre le contaremos cómo salió el juego.