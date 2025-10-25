Suscribirse

Estos son los resultados de la lotería de Santander del viernes 24 de octubre: verifique si tuvo suerte

Los colombianos pueden jugar esta lotería cada viernes.

Redacción Loterías
25 de octubre de 2025, 11:00 a. m.
Lotería de Santander - 3 de octubre de 2025.
Lotería de Santander - 24 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Santander.

La Lotería de Santander, una de las más reconocidas en el territorio colombiano, tuvo un nuevo desarrollo este viernes, 24 de octubre de 2025, en su sorteo número 5041. Se jugó a partir de las 11:00 p.m., como es habitual.

Así las cosas, el número ganador de la Lotería de Santander fue el con la serie . Hubo transmisión oficial del evento por medio de los canales estipulados según la web organizadora de esta lotería.

Contexto: Números para ganar la lotería el 24 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos

Resultados de la Lotería de Santander (5041) - viernes, 24 de octubre de 2025

  • Número ganador: 7199
  • Serie: 066

Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

  • 6402 - serie 256: viernes, 17 de octubre de 2025
  • 0279 - serie 127: viernes, 10 de octubre de 2025
  • 7417 - serie 036: viernes, 3 de octubre de 2025

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos

El próximo sorteo de la Lotería de Santander se llevará a cabo el viernes, 31 de octubre de 2025, y usted podrá seguir la transmisión por medio de los canales oficiales. Además, en SEMANA, como es costumbre le contaremos cómo salió el juego.

