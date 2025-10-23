Suscribirse

Gente

Números para ganar la lotería el 24 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos

Las combinaciones compartidas por el astrólogo lo acercarían a la fortuna económica.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

24 de octubre de 2025, 1:23 a. m.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo uno de los representantes más importantes del mundo espiritual, pues por medio de sus escritos dejó información para las personas que confiaron en su poder.

Para el viernes, 24 de octubre, su sobrina Betty B. Mercado, se encargó de publicar el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Estos últimos tendrían el poder de volverlo millonario en los juegos de azar.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.
Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se fortalecerá su madurez emocional y se alejará de los excesos. Reconocer errores del pasado permitirá abrir nuevas puertas.

Números de suerte: 21, 5, 10.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Su visión de la vida cambiará por completo y se liberará de ataduras que limitaban su crecimiento personal y sentimental.

Números de suerte: 14, 10, 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La paciencia será su mejor aliada frente a personas conflictivas.

Números de suerte: 29, 21, 16.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Su fuerza interior le permitirá alcanzar objetivos, aunque deberá prestar más atención a la comunicación con su pareja.

Números de suerte: 40, 17, 6.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La armonía familiar y la unión serán protagonistas. Un entorno cálido fortalecerá sus emociones.

Números de suerte: 18, 8, 25.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Un amigo o familiar cercano necesitará su apoyo, pero deberá establecer límites para no sobrecargarse. La intuición le guiará en la toma de decisiones.

Números de suerte: 34, 15, 2.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es momento de cuidar el cuerpo y la mente con descanso y bienestar. Los planes personales avanzarán a su ritmo.

Números de suerte: 9, 50, 41.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Nuevas ideas darán paso a proyectos exitosos. Sus habilidades le permitirá resolver conflictos con elegancia.

Números de suerte: 9, 20, 18.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Será fundamental enfocarse en los propios deseos y evitar interferencias externas.

Números de suerte: 10, 45, 5.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se recomienda cerrar ciclos y dejar atrás vínculos que generan inseguridad. La madurez emocional será su mejor guía.

Números de suerte: 11, 22, 3.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El amor y las relaciones se verán favorecidas. Habrá conquistas y momentos de conexión profunda con personas afines.

Números de suerte: 2, 17, 26.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sinceridad emocional será esencial para evitar malentendidos. Se recomienda priorizar el descanso y la organización.

Números de suerte: 13, 9, 21.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

