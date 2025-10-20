Suscribirse

¿Fue el afortunado ganador de la Lotería del Tolima? Estos son los números del sorteo del lunes 20 de octubre

Todos los lunes, los apostadores prueban su suerte en Colombia con la Lotería del Tolima. Consulte si usted ganó.

Redacción Loterías
21 de octubre de 2025, 3:38 a. m.
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima | Foto: Montaje SEMANA

Este lunes, 20 de octubre, se jugó la Lotería del Tolima a las 10:30 de la noche como es habitual, con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.

Contexto: Números para ganar la lotería el 20 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos

Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima

  • Número 8353 de la serie 051.
YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 2241de la serie 079
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 0334 de la serie 70
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 6996 de la serie 60

El próximo lunes, 6 de octubre, a partir de las 10:30 de la noche, se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima.

“No te quedes sin tu billete, porque la suerte está lista para tocar tu puerta. ¡Llegó el día más esperado de la semana! Hoy juega la Lotería del Tolima y la suerte puede estar de tu lado. Con tu billete no solo tienes la oportunidad de cambiar tu vida, también apoyas la salud de todos los colombianos”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

