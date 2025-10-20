Loterías
¿Fue el afortunado ganador de la Lotería del Tolima? Estos son los números del sorteo del lunes 20 de octubre
Todos los lunes, los apostadores prueban su suerte en Colombia con la Lotería del Tolima. Consulte si usted ganó.
Este lunes, 20 de octubre, se jugó la Lotería del Tolima a las 10:30 de la noche como es habitual, con un premio mayor de $3.500 millones y más de $13.400 millones en premios. Y como si fuera poco, podrá ser el ganador de un bono de $30 millones para un viaje en crucero.
Resultados del sorteo de la Lotería del Tolima
- Número 8353 de la serie 051.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 2241de la serie 079
- Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 0334 de la serie 70
- Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 6996 de la serie 60
El próximo lunes, 6 de octubre, a partir de las 10:30 de la noche, se llevará a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Tolima.
