Números para ganar la lotería el 20 de octubre, según Walter Mercado; cifras para los 12 signos

Estas combinaciones podrían convertirlo en uno de los próximos ganadores del premio mayor de loterías y chances.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 12:28 a. m.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
Aunque el famoso astrólogo y vidente puertorriqueño Walter Mercado falleció en el año 2029, a día de hoy continúa siendo una de las figuras más relevantes en el mundo de las energías, pues millones de personas siguen confiando en los escritos y alertas que dejó.

Para este lunes, 20 de octubre, se compartió el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos de zodiaco, esperando que puedan traer fortuna para quienes apuestan dinero en juegos de azar.

Walter Mercado
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía impulsa a cortar lazos con el pasado y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Números de la suerte: 45, 8, 23.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Habrá oportunidades en el campo profesional y emocional. Una situación del pasado regresa para ser resuelta.

Números de la suerte: 19, 4, 12.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se fortalecerán las uniones y alianzas tanto personales como laborales. Personas responsables estarán cerca para apoyar cada paso.

Números de la suerte: 10, 37, 17.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Se dejará atrás lo negativo para dar paso a la prosperidad y al amor. La energía renovada abrirá puertas.

Números de la suerte: 30, 5, 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de cuidar la salud y encontrar equilibrio. Evitar el exceso de trabajo será clave para mantener el bienestar.

Números de la suerte: 16, 7, 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La comunicación será directa y efectiva. Expresar sentimientos traerá resultados positivos.

Números de la suerte: 9, 20, 23.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es tiempo de mostrar autenticidad y no permitir manipulaciones. Los viajes y las oportunidades sociales impulsarán el crecimiento personal y laboral.

Números de la suerte: 8, 35, 47.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es importante ponerse al día con compromisos y mantener la calma. Dominar el mal humor permitirá encontrar soluciones a los problemas que presenta.

Números de la suerte: 15, 33, 28.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La recuperación física y emocional será importante. Cuidar la salud y mantener hábitos positivos traerá estabilidad.

Números de la suerte: 3, 18, 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Inicia un ciclo de logros y realizaciones. Debe equilibrar el trabajo con el descanso para evitar el agotamiento.

Números de la suerte: 1, 4, 24.

Walter Mercado
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La dulzura y la inteligencia emocional serán herramientas fundamentales para triunfar.

Números de la suerte: 37, 3, 19.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se recomienda seguir el corazón, pero sin perder la objetividad. Controlar los celos permitirá avanzar en el amor.

Números de la suerte: 11, 25, 1.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

