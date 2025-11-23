Loterías
Hoy pudo ser el ganador de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de este domingo, 23 de noviembre
Estas loterías son muy populares en todo el país.
Los juegos de azar en Colombia, como las loterías, los chances y otros sorteos oficiales, siguen siendo una de las formas de entretenimiento más populares entre los ciudadanos. Para muchos, estas apuestas representan una oportunidad de intentar mejorar su situación económica con un golpe de suerte, especialmente en temporadas en las que los premios acumulados alcanzan cifras millonarias.
A pesar de que las probabilidades de ganar suelen ser bajas —como ocurre en cualquier sorteo legal de este tipo— miles de personas participan todos los días en busca de algún premio mayor, secos o aproximaciones. Además, las loterías y los chances cuentan con un fuerte arraigo cultural: han sido parte de la vida cotidiana por décadas y forman parte de las tradiciones de muchas familias colombianas, que siguen fielmente sus números favoritos o consultan los resultados cada semana.
Por eso, cada sorteo genera expectativa entre quienes buscan cambiar su suerte y obtener un ingreso extra de manera legal y segura.
El Paisita Día - 23 de noviembre
- Premio mayor: 6539
- La Quinta: 4
El Paisita Noche - 23 de noviembre
- Premio mayor: Pendiente
- Animal: Pendiente
El Dorado Noche - 23 de noviembre
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente
La Caribeña Día - 23 de noviembre
- Premio mayor: 1697
- La Quinta: 4
La Caribeña Noche - 23 de noviembre
- Premio mayor: Pendiente
- La Quinta: Pendiente