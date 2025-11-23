Suscribirse

Loterías

Hoy pudo ser el ganador de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados de este domingo, 23 de noviembre

Estas loterías son muy populares en todo el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
23 de noviembre de 2025, 7:18 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 23 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar en Colombia, como las loterías, los chances y otros sorteos oficiales, siguen siendo una de las formas de entretenimiento más populares entre los ciudadanos. Para muchos, estas apuestas representan una oportunidad de intentar mejorar su situación económica con un golpe de suerte, especialmente en temporadas en las que los premios acumulados alcanzan cifras millonarias.

A pesar de que las probabilidades de ganar suelen ser bajas —como ocurre en cualquier sorteo legal de este tipo— miles de personas participan todos los días en busca de algún premio mayor, secos o aproximaciones. Además, las loterías y los chances cuentan con un fuerte arraigo cultural: han sido parte de la vida cotidiana por décadas y forman parte de las tradiciones de muchas familias colombianas, que siguen fielmente sus números favoritos o consultan los resultados cada semana.

Contexto: Baloto y Revancha HOY sábado 22 de noviembre: consulte aquí los resultados del último sorteo

Por eso, cada sorteo genera expectativa entre quienes buscan cambiar su suerte y obtener un ingreso extra de manera legal y segura.

El Paisita Día - 23 de noviembre

  • Premio mayor: 6539
  • La Quinta: 4
Resultado EL PAISITA 1 Domingo 23 de Noviembre del 2025

El Paisita Noche - 23 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente
Resultado EL PAISITA 2 Domingo 23 de Noviembre de 2025

El Dorado Noche - 23 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video player

La Caribeña Día - 23 de noviembre

  • Premio mayor: 1697
  • La Quinta: 4
Resultado LA CARIBEÑA DIA Domingo 23 de Noviembre de 2025

La Caribeña Noche - 23 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del DOMINGO 23 de Noviembre de 2025.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente Lula toma postura en medio de crecientes tensiones entre EE.UU. y Venezuela

2. El mensaje en inglés de Nicolás Maduro que causó revuelo en redes sociales: “Pueblo de Estados Unidos, escúchenme”

3. Migración Colombia rescató a 17 menores de edad judíos en Antioquia; habrían sido víctimas de trata de personas

4. Cristiano Ronaldo desata la locura en Al-Nassr: golazo de chilena le da la vuelta al mundo

5. “Panfletos sobre Caracas”: destapan la posible estrategia de Estados Unidos para el día de cumpleaños de Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería PaisitaLotería La CaribeñaLoterías Colombia hoyLoterías de hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.