¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de El Sinuano Día y Noche del martes 11 de noviembre

Se conocieron los números ganadores del sorteo 13.185 de la Lotería El Sinuano Día que jugó este martes 11 de noviembre, donde un apostador se volvió en el feliz ganador.

Esta lotería juega dos veces al día, tanto en su edición de Día como de Noche, donde el del sorteo 13.187 se conocerá a partir de las 10:30 p. m.

Resultados del sorteo 13.185 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 5628

Número ganador de cinco cifras: 56280

Resultados del sorteo 13.187 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Día

10 de noviembre de 2025: 4211-2

9 de noviembre de 2025: 9401 - 3

8 de noviembre de 2025: 0140 - 8

7 de noviembre de 2025: 7478 - 2

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Noche: