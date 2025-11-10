Lotería Sinuano Día y Noche de hoy lunes, 10 de noviembre: consulte si se convirtió en ganador del nuevo sorteo

La Lotería El Sinuano Día y Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde goza de una gran base de seguidores que participan diariamente con la esperanza de obtener un premio millonario.

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13183 de El Sinuano Día, dejando como resultado el número ganador 4211, acompañado por la balota denominada La Quinta número 2. El resultado se conoció en horas de la tarde a través de las transmisiones oficiales, generando gran expectativa entre los jugadores habituales que siguen fielmente cada edición.

Lotería El Sinuano Día hoy, 10 de noviembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: 4211

Número ganador de cinco cifras: 42112

Últimos tres resultados de El Sinuano Día

9 de noviembre de 2025: 9401 - 3

8 de noviembre de 2025: 0140 - 8

7 de noviembre de 2025: 7478 - 2

Lotería El Sinuano Noche hoy, 10 de noviembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras:

Número ganador de cinco cifras:

Últimos tres resultados de El Sinuano Noche:

9 de noviembre de 2025: 4515 - 9

8 de noviembre de 2025: 7563 - 8

7 de noviembre de 2025: 7376 - 2

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. (hora colombiana), incluyendo domingos y festivos, mientras que la versión Sinuano Noche tiene lugar de lunes a sábado a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

Los premios del Sinuano Día y Noche varían según la cantidad de cifras acertadas, lo que brinda múltiples oportunidades de ganar:

Quienes aciertan los cuatro números reciben 4.500 veces el valor apostado.

- Con tres aciertos, el jugador gana 400 veces lo invertido.

- Al obtener dos números, se gana 50 veces la apuesta realizada.

- Y con un solo acierto, el premio equivale a 5 veces el monto jugado.