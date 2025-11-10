Loterías
Lotería de Cundinamarca hoy | Consulte los números ganadores del sorteo del lunes, 10 de noviembre
Cada lunes, los colombianos esperan el resultado de este reconocido juego de azar.
Día a día los colombianos apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, loterías y chances disponibles del país. Uno de los que más llama la atención, es la Lotería de Cundinamarca, pues tiene como premio mayor un total de 6.000 millones de pesos.
Es importante tener en cuenta que estos sorteos realizados a nivel nacional son regulados por Coljuegos. Es por esto que, para evitar caer en estafas o en la venta de boletos falsos, debe adquirirlos por medio de los puntos físicos oficiales o la página web.
El día lunes, 10 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4776 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 0201, de la serie 206.
Resultados del sorteo 4776 de la Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $ 6.000.000.000
- Número 0201 de la serie 206.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca
- Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 2120 de la serie 186
- Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 6717 de la serie 078
- Sorteo del 21 de octubre de 2025: número 8421 de la serie 101
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 10 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente
- Premio mayor: $ 6.000.000.000
- Mega seco: $ 300.000.000
- Super Tunjo: $ 100.000.000
- 5 secos: $ 20.000.000
- 15 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.