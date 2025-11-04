Suscribirse

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 4 de noviembre de 2025

Esta lotería juega todos los lunes y es transmitida por el Canal 1.

Redacción Loterías
5 de noviembre de 2025, 3:48 a. m.
Estos son los ganadores del último sorteo.
Día a día los colombianos apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, loterías y chances disponibles del país. Uno de los que más llama la atención, es la Lotería de Cundinamarca, pues tiene como premio mayor un total de 6.000 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que estos sorteos realizados a nivel nacional son regulados por Coljuegos. Es por esto que, para evitar caer en estafas o en la venta de boletos falsos, debe adquirirlos por medio de los puntos físicos oficiales o la página web.

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.
El día martes, 4 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4775 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 2120, de la serie 186.

Resultados del sorteo 4775 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 2120 de la serie 186.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Martes 4 de Noviembre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 27 de octubre de 2025: número 6717 de la serie 078
  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: número 8421 de la serie 101
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 8568 de la serie 294

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 10 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

