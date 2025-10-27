Suscribirse

Lotería de Cundinamarca hoy | Consulte los números ganadores del sorteo del lunes, 27 de octubre

Cada lunes, los colombianos esperan el resultado de este reconocido juego de azar.

Redacción Loterías
28 de octubre de 2025, 3:29 a. m.
Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca. | Foto: El País

Día a día los colombianos apuestan su dinero por medio de los juegos de azar, loterías y chances disponibles del país. Uno de los que más llama la atención, es la Lotería de Cundinamarca, pues tiene como premio mayor un total de 6.000 millones de pesos.

Es importante tener en cuenta que estos sorteos realizados a nivel nacional son regulados por Coljuegos. Es por esto que, para evitar caer en estafas o en la venta de boletos falsos, debe adquirirlos por medio de los puntos físicos oficiales o la página web.

¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados.
¿Ganó la Lotería de Cundinamarca? Estos son los resultados. | Foto: Montaje El País: 123RF/ Lotería de Cundinamarca

El día lunes 27 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4774 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 6717, de la serie 078.

Resultados del sorteo 4774 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 6717 de la serie 078.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Lunes 27 de Octubre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: número 8421 de la serie 101
  • Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 8568 de la serie 294
  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 4452 de la serie 157

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 3 de noviembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Contexto: Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 20 de octubre y acumulado

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

