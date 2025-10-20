Loterías
Lotería de Cundinamarca hoy lunes; resultados del último sorteo del 20 de octubre y acumulado
Miles de personas tienen la esperanza de convertirse en los ganadores del premio mayor.
Cada lunes, los amantes de los juegos de azar y las loterías se conectan con la transmisión oficial de la Lotería de Cundinamarca, con el fin de conocer el resultado de un nuevo sorteo.
Las loterías en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.
Es importante tener en cuenta que estos juegos de azar a nivel nacional son regulados por Coljuegos y para evitar ser víctima de estafas, es importante adquirirlos a través de los puntos oficiales.
El día lunes 20 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4773 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8421, de la serie 101.
Resultados del sorteo 4773 de la Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $ 6.000.000.000
- Número 8421 de la serie 101.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca
- Sorteo del 14 de octubre de 2025: número 8568 de la serie 294
- Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 4452 de la serie 157
- Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 1544 de la serie 005
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 27 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente
- Premio mayor: $ 6.000.000.000
- Mega seco: $ 300.000.000
- Super Tunjo: $ 100.000.000
- 5 secos: $ 20.000.000
- 15 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.