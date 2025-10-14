Suscribirse

Loterías

Lotería de Cundinamarca: estos son los ganadores del sorteo del martes 14 de octubre de 2025

Estas son las cifras que se llevarán el premio mayor por el reciente sorteo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
15 de octubre de 2025, 3:33 a. m.
La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios.
La lotería de Cundinamarca entrega millones en premios. | Foto: Getty Images / Lotería de Cundinamarca

El día martes 14 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8568, de la serie 294.

Resultados del sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 8568 de la serie 294.
Resultado LOTERIA DE CUNDINAMARCA Martes 14 de Octubre de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 4452 de la serie 157
  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 1544 de la serie 005
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 20 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

Contexto: Lotería de Cundinamarca del 6 de octubre de 2025: conozca los números ganadores

El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente

  • Premio mayor: $ 6.000.000.000
  • Mega seco: $ 300.000.000
  • Super Tunjo: $ 100.000.000
  • 5 secos: $ 20.000.000
  • 15 secos: $ 10.000.000

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MasterChef Celebrity: Participante cometió inesperado error y fue eliminado de la competencia

2. Altafulla apareció con otra mujer en redes sociales; la compararon con Karina García

3. Néstor Lorenzo destapó el factor para que Colombia no venciera a Canadá: “No nos favoreció”

4. Joven de 23 años fue a un festival de música y terminó muerta por un extraño accidente en Estados Unidos

5. El gol anulado a Canadá que salvó a Colombia de perder el amistoso: Jonathan David se lamentó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de CundinamarcaLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.