Loterías
Lotería de Cundinamarca: estos son los ganadores del sorteo del martes 14 de octubre de 2025
Estas son las cifras que se llevarán el premio mayor por el reciente sorteo.
El día martes 14 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca. El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 8568, de la serie 294.
Resultados del sorteo 4768 de la Lotería de Cundinamarca
Premio mayor de $ 6.000.000.000
- Número 8568 de la serie 294.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca
- Sorteo del 6 de octubre de 2025: número 4452 de la serie 157
- Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 1544 de la serie 005
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214
El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 20 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.
El plan de premios de la Lotería de Cundinamarca es el siguiente
- Premio mayor: $ 6.000.000.000
- Mega seco: $ 300.000.000
- Super Tunjo: $ 100.000.000
- 5 secos: $ 20.000.000
- 15 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.