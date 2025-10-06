Lotería de Cundinamarca del 6 de octubre de 2025: conozca los números ganadores

El día lunes 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4774 de la Lotería de Cundinamarca. Por medio de un formato simple se dieron a conocer las 4 balotas ganadoras y la serie de las mismas.

El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 4452,de la serie 157.

Resultados del sorteo 4770 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

Número 4452 de la serie 157

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 1544 de la serie 005

número de la serie Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214

número de la serie Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 1205 de la serie 162