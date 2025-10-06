Suscribirse

Loterías

Lotería de Cundinamarca del 6 de octubre de 2025: conozca los números ganadores

Por medio del Canal Uno se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

7 de octubre de 2025, 3:49 a. m.
Lotería de Cundinamarca.
Lotería de Cundinamarca | Foto: El País

El día lunes 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 4774 de la Lotería de Cundinamarca. Por medio de un formato simple se dieron a conocer las 4 balotas ganadoras y la serie de las mismas.

El número ganador para el premio mayor de 6.000 millones de pesos fue el 4452,de la serie 157.

Resultados del sorteo 4770 de la Lotería de Cundinamarca

Premio mayor de $ 6.000.000.000

  • Número 4452 de la serie 157
YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería de Cundinamarca

  • Sorteo del 29 de septiembre de 2025: número 1544 de la serie 005
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 2448 de la serie 214
  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: número 1205 de la serie 162

El próximo sorteo de la Lotería de Cundinamarca se jugará el día 14 de octubre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Cundinamarca.

