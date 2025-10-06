Suscribirse

Super Astro Sol: Consulte si adivinó los números ganadores del lunes 6 de octubre

Esta lotería se juega de lunes a sábado en Colombia.

Redacción Loterías
6 de octubre de 2025, 9:42 p. m.
La IA explicó por qué algunos números pueden salir con mayor frecuencia en la lotería.
Lotería Super Astro Sol | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Hoy lunes, 6 de octubre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo número 5254. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

  • Para esta jornada, el número ganador es: 3 3 8 8
  • Los últimos tres dígitos: 3 8 8
  • Los últimos dos dígitos: 8 8
  • Y el signo zodiacal ganador es: Leo
Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete donde apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: para quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Y para quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

