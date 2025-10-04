En Colombia, los sorteos de lotería se celebran diariamente, sin excepción, incluso durante los fines de semana. Los horarios pueden variar según la modalidad y la región donde se realicen, pero todos comparten el mismo objetivo: brindar a los jugadores la oportunidad de tentar a la suerte.

Entre las opciones más destacadas se encuentra Super Astro Sol, un sorteo que goza de gran popularidad entre los apostadores que sueñan con alcanzar los generosos premios que ofrece cada jornada.

El sábado 4 de octubre de 2025, a las 2:30 p. m., se llevó a cabo el sorteo número 5253 de Super Astro Sol, uno de los más esperados por los colombianos.

Miles de personas siguieron el evento con la esperanza de convertirse en millonarias, al acertar la combinación ganadora: una cifra de cuatro números exactos en el orden correspondiente, acompañada del signo zodiacal de la suerte, elemento distintivo de esta lotería.

Para esta jornada, el número ganador es: 8 8 1 8

Los últimos tres dígitos: 8 1 8

Los últimos dos dígitos: 1 8

Y el signo zodiacal ganador es: Tauro

Super Astro Sol se ha consolidado como una de las apuestas más queridas del país gracias a su accesibilidad y los atractivos premios que ofrece.

Participar es sencillo: los jugadores adquieren un tiquete con un valor que puede oscilar entre 500 y 10.000 pesos, eligen cuatro números del 0 al 9 y seleccionan el signo zodiacal que consideran más afortunado.

Esta combinación será la que los acompañe durante el sorteo, en el que cada jugada puede transformar su destino.

El sistema de premios de esta lotería es uno de sus mayores atractivos. Quien acierte la cifra completa y el signo zodiacal se lleva el monto apostado multiplicado por 42.000, lo que equivale al premio mayor.