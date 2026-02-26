La Antioqueñita Día y Tarde: estos son los números ganadores del jueves 26 de febrero de 2026

Este jueves, 26 de febrero de 2026, se jugó el sorteo de la Antioqueñita, el cual entrega dos premios al día, divididos en la sección de la mañana y en el segundo en la tarde.
Resultados del sorteo 6343 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 9148
- Quinta balota: 8
En la edición de la tarde, La Antioqueñita juega a las 4:00 p. m., encontrando la transmisión de los resultados en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.
Resultado del sorteo 6344 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Estos son los tres últimos sorteos de esta lotería:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 25 de febrero de 2026: 3481– Quinta balota: 0
- Sorteo del 24 de febrero de 2026: 1945 – Quinta balota: 2
- Sorteo del 23 de febrero de 2026: 5475 – Quinta balota: 3
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 25 de febrero de 2026: 9029 – Quinta balota: 8
- Sorteo del 24 de febrero de 2026: 9176 – Quinta balota: 8
- Sorteo del 23 de febrero de 2026: 7668 – Quinta balota: 6
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el viernes 27 de febrero, a las 10:00 de la mañana.