¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este miércoles 25 de febrero

La ilusión volvió a encenderse cuando la Antioqueñita reveló sus nuevos resultados, despertando emoción entre quienes confiaron su suerte al azar.

Redacción Loterías
25 de febrero de 2026, 10:31 a. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje de SEMANA

La Antioqueñita es una de esas loterías que, además de consolidarse como un pasatiempo profundamente arraigado en Colombia y diferentes partes del mundo, también representa una gran oportunidad para convertirse en un afortunado ganador de millonarios premios.

Para millones de jugadores, acertar una combinación numérica significa la posibilidad de transformar su situación económica de manera inmediata, más aún cuando este tipo de sorteos ofrecen dos oportunidades para ganar todos los días.

Este juego de azar se realiza diariamente en el departamento de Antioquia con dos ediciones: una en la mañana y otra en la tarde.

Para este miércoles, 25 de febrero de 2026, la combinación ganadora fue 3481, con ‘La Quinta’ balota número 0.

Resultados del sorteo 6341 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 3481
  • Quinta balota: 0
YouTube video -7Lv5PYZ0Fk thumbnail

La dinámica de juego de esta lotería es simple: cada apostador selecciona una combinación de cuatro cifras entre el 0 y el 9. A este formato clásico se suma la modalidad denominada como ‘La Quinta’, que añade una balota extra y aumenta las posibilidades de ganar.

En la edición de la tarde, La Antioqueñita juega a las 4:00 p.m., encontrando la transmisión de los resultados en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana.

Resultado del sorteo 6342 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video bv-97Zc5OkE thumbnail
Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de esta lotería, a continuación encontrará un resumen de ambas ediciones:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 24 de febrero de 2026: 1945 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 23 de febrero de 2026: 5475 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 22 de febrero de 2026: 7960 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 24 de febrero de 2026: 9176 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 23 de febrero de 2026: 7668 – Quinta balota: 6
  • Sorteo del 22 de febrero de 2026: 2230 – Quinta balota: 9

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el jueves, 26 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas