Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del martes 24 de febrero de 2026

Estos fueron los números y los signos ganadores del último sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de febrero de 2026, 11:07 p. m.
Super Astro Luna jugó hoy, 24 de febrero de 2026
Super Astro Luna jugó hoy, 24 de febrero de 2026 Foto: Getty Images

En la noche del martes 24 de febrero se realizó el sorteo número 8041 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 1575, bajo el signo Aries.

YouTube video RNQWh4JbQzA thumbnail

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 23 de febrero de 2026: número 4278 con el signo Escorpión.
  • Sorteo del 22 de febrero de 2026: número 2159 con el signo Sagitario.
  • Sorteo del 21 de febrero de 2026: número 7055 con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 25 de febrero de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Loterías

Este es el nuevo millonario de Colombia: ¿Lo conoce?; resultado de la Lotería del Huila

Loterías

Así quedaron los números ganadores de la Lotería Cruz Roja del martes, 24 de febrero

Loterías

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 24 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Sol del martes 24 de febrero: revise los resultados de la lotería hoy

Loterías

Sorteo del 24 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Loterías

Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este martes 24 de febrero de 2026

Loterías

Así jugaron las loterías este 24 de febrero: números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Loterías

Super Astro Luna del 22 de febrero de 2026: los números ganadores y signo del sorteo 8039

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sábado 21 de febrero de 2026

Super Astro Luna: números ganadores del lunes 23 de febrero de 2026

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece distintos niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual. Con la combinación correcta de número y signo, los jugadores pueden obtener el premio máximo de 42.000 veces lo apostado.

Más de Loterías

Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila - Instagram (@loteriahuila)

Este es el nuevo millonario de Colombia: ¿Lo conoce?; resultado de la Lotería del Huila

Los premios mayores suelen gestionarse directamente con las oficinas de la Lotería de la Cruz Roja.

Así quedaron los números ganadores de la Lotería Cruz Roja del martes, 24 de febrero

Sorteo del martes 16 de septiembre.

Miloto: números ganadores para el sorteo del martes 24 de febrero de 2026

Los resultados del número y signo ganador están acá

Super Astro Sol del martes 24 de febrero: revise los resultados de la lotería hoy

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Sorteo del 24 de febrero: resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche

Resultados del Chontico Día y Noche

Día de suerte: números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche de este martes 24 de febrero de 2026

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Así jugaron las loterías este 24 de febrero: números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultado de la Antioqueñita día y tarde: números que se llevaron el premio gordo el martes, 24 de febrero

Este miércoles, la suerte decide quién recibirá más de 19 mil millones.

Lotería Baloto el lunes 23 de febrero: inicie la semana como el nuevo millonario

Noticias Destacadas