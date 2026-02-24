LOTERÍAS

Este es el nuevo millonario de Colombia: ¿Lo conoce?; resultado de la Lotería del Huila

Se llevó a cabo una nueva edición del importante sorteo.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 11:01 p. m.
Este es el resultado del más reciente sorteo de la Lotería del Huila - Instagram (@loteriahuila)
Este martes 24 de febrero se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Huila, la cual es una de las más importantes del mundo de las rifas en Colombia, puesto que esta entrega bastantes premios secos, además del jugoso gran premio.

El sorteo inició como de costumbre a las 10:30 de la noche, pero el premio mayor no se anunció sino hasta las 11:00 p. m.; mientras tanto, se dieron a conocer los ganadores de 15 premios secos de 10 millones de pesos y 10 premios secos de 20 millones de pesos y uno de 60 y 100 millones de pesos.

Cuando finalmente se jugó el último sorteo, el nuevo número ganador fue el número 2185 de la serie 067; la persona con dicho billete se llevó 2.000 millones de pesos.

YouTube video akDYJg_8Kok thumbnail

Hay que recordar que la lotería de los opitas también paga las aproximaciones del premio mayor, el Ganafijo (4 cifras sin serie), el Súper Opita (mayor sin serie) y otras aproximaciones a las 3 últimas cifras, 2 últimas cifras y primera y última cifra en diferentes modalidades.

Por lo que es de vital importancia que se revise en la página web oficial de la Lotería del Huila o en el respaldo del billete de lotería, para comprobar si usted no fue uno de los afortunados ganadores de esta edición.

Noticias Destacadas