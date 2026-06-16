La “patadita de la buena suerte”, de Jorge Barón, encuentra aliado clave en pleno Mundial 2026

Lo que comenzó como una conversación espontánea alrededor de la tradicional “patadita de la buena suerte” de Jorge Barón, y que rápidamente llevó a miles de colombianos a compartir en redes sociales cábalas, rituales y mensajes de apoyo al equipo nacional, terminó convirtiéndose en un fenómeno viral entre los hinchas y en una iniciativa ahora respaldada por Wplay para amplificar un mensaje de unión, esperanza y respaldo colectivo alrededor del fútbol colombiano.

En medio de la expectativa por los próximos retos del combinado nacional, la conversación digital alrededor de la “patadita” comenzó a crecer de forma orgánica entre aficionados, creadores de contenido y distintas comunidades en redes sociales, recordando cómo el fútbol en Colombia siempre ha estado acompañado de rituales populares, supersticiones y gestos simbólicos que hacen parte de la cultura de la hinchada.

Desde camisetas “de la suerte” hasta cábalas repetidas antes de cada partido decisivo, generaciones de colombianos han convertido estos pequeños rituales en parte de la experiencia emocional de apoyar al equipo nacional. La tradicional ‘patadita’ de Jorge Barón, recordada durante décadas por millones de personas, reapareció así como un símbolo cargado de nostalgia, optimismo y sentido colectivo.

Jorge Barón, presentador colombiano Foto: Foto suministrada a SEMANA

En Colombia, el fútbol históricamente ha estado acompañado de símbolos, rituales y expresiones populares que trascienden lo deportivo. Desde las clasificatorias mundialistas de los años 90 hasta los recientes torneos internacionales, los hinchas han construido una cultura alrededor de la fe, las cábalas y los gestos de buena suerte que hacen parte de cada partido importante del combinado nacional.

En ese contexto, Wplay decidió sumarse a la iniciativa liderada por Jorge Barón con el propósito de ayudar a amplificar un sentimiento que ya estaba presente entre la afición: la necesidad de volver a creer y acompañar al equipo desde la unión y la esperanza colectiva. “En Wplay entendimos que esta conversación ya no era solamente una tendencia digital, sino una

expresión genuina de cómo millones de colombianos viven y sienten el fútbol. Vimos una oportunidad para ayudar a amplificar ese mensaje positivo alrededor del equipo nacional y conectar con la pasión, la nostalgia y la ilusión que despierta el fútbol colombiano en el país”, señaló Ximena Martínez, directora de mercadeo de Wplay.

La propuesta busca llevar ese mensaje de apoyo a más rincones del país y reforzar el sentimiento de cercanía entre la afición y el equipo nacional, apelando a elementos emocionales y culturales que históricamente han acompañado al fútbol colombiano dentro y fuera de los estadios.

Con esta iniciativa, Wplay busca convertirse en un facilitador para que la voz de los hinchas llegue más lejos, transformando un gesto simbólico en un mensaje colectivo de respaldo al fútbol colombiano y recordando que, más allá de los resultados, este deporte sigue siendo uno de los principales puntos de encuentro emocional para millones de personas en el país.