¿Lo jugó? Resultado del Dorado Noche de este domingo 21 de septiembre de 2025

Son muchos los colombianos que juegan este chance.

Redacción Loterías
22 de septiembre de 2025, 1:51 a. m.
Este domingo, 21 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Dorado Noche. El número ganador fue el 0812 con la quinta: 8.

Número ganador: 0812

Dos últimas cifras: 12

Tres últimas cifras: 812

La Quinta: 8

Es de resaltar que la lotería el Dorado Noche juega todos los sábados a las 10:15 p.m. Los domingos y festivos juega entre las 7:25 p.m. y 7:35 p.m.

El Dorado Noche es una de las tantas loterías que se pueden jugar en Colombia. Son muchos los ciudadanos cafeteros que sueñan con que un chance les cambie la vida.

DoradosLoteríaResultadosColombia

