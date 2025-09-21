¿Lo jugó? Resultado del Dorado Noche de este domingo 21 de septiembre de 2025

Este domingo, 21 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Dorado Noche. El número ganador fue el 0812 con la quinta: 8.

Número ganador: 0812

Dos últimas cifras: 12

Tres últimas cifras: 812

La Quinta: 8

Es de resaltar que la lotería el Dorado Noche juega todos los sábados a las 10:15 p.m. Los domingos y festivos juega entre las 7:25 p.m. y 7:35 p.m.