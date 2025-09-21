Suscribirse

Lotería Caribeña Día y Noche: estos son los números ganadores del domingo 21 de septiembre

Este sorteo se juega todos los días.

Redacción Loterías
21 de septiembre de 2025, 8:01 p. m.
Resultados Lotería La Caribeña, hoy agosto 28
Resultados de la Lotería La Caribeña. | Foto: Getty Images

Este domingo 21 de septiembre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Caribeña Día y Noche que juega todos los días en dos horarios.

El más reciente juego fue a las 2:30 de la tarde, en el que se dio a conocer el feliz ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos.

Contexto: ¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de la Caribeña Día y Noche del sábado 20 de septiembre de 2025

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 8899.
  • Quinta balota: 9.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 21 de Septiembre de 2025.

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

Este sorteo se transmite a partir de las 10:30 de la noche de este domingo, 21 de septiembre.

CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del DOMINGO 21 de Septiembre de 2025.

Últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5652
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562
  • Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 4855

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 8020
  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 0922
  • Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 7998

