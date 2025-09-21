Lotería Caribeña Día y Noche: estos son los números ganadores del domingo 21 de septiembre

Este domingo 21 de septiembre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Caribeña Día y Noche que juega todos los días en dos horarios.

El más reciente juego fue a las 2:30 de la tarde, en el que se dio a conocer el feliz ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 8899.

Quinta balota: 9.

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Este sorteo se transmite a partir de las 10:30 de la noche de este domingo, 21 de septiembre.

Últimos sorteos

La Caribeña Día

Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5652

Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562

Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 4855

La Caribeña Noche