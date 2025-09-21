Loterías
Lotería Caribeña Día y Noche: estos son los números ganadores del domingo 21 de septiembre
Este sorteo se juega todos los días.
Este domingo 21 de septiembre se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Caribeña Día y Noche que juega todos los días en dos horarios.
El más reciente juego fue a las 2:30 de la tarde, en el que se dio a conocer el feliz ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos.
Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Día
- Número ganador: 8899.
- Quinta balota: 9.
Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
Este sorteo se transmite a partir de las 10:30 de la noche de este domingo, 21 de septiembre.
Últimos sorteos
La Caribeña Día
- Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 5652
- Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 4855
La Caribeña Noche
- Sorteo del 20 de septiembre de 2025: 8020
- Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 0922
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 7998