¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de la Caribeña Día y Noche del sábado 20 de septiembre de 2025

Este sábado 20 de septiembre, en el marco del día de Amor y Amistad, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería la Caribeña Día y Noche.

El más reciente sorteo se jugó a las 2:30 de la tarde, y un apostador es el nuevo ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Día

Número ganador: 5652.

Quinta balota: 4.

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

El sorteo de La Caribeña Noche se juega a las 10:30 de la noche y la puede consultar en la siguiente transmisión de YouTube.

Últimos sorteos

La Caribeña Día

Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562

Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 4855

Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 4500

La Caribeña Noche

Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 0922

Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 7998

Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 3437