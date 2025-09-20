Loterías
¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de la Caribeña Día y Noche del sábado 20 de septiembre de 2025
Hay nuevo ganador del premio mayor.
Este sábado 20 de septiembre, en el marco del día de Amor y Amistad, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería la Caribeña Día y Noche.
El más reciente sorteo se jugó a las 2:30 de la tarde, y un apostador es el nuevo ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos.
Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Día
- Número ganador: 5652.
- Quinta balota: 4.
Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Noche
- Número ganador: pendiente.
- Quinta balota: pendiente.
El sorteo de La Caribeña Noche se juega a las 10:30 de la noche y la puede consultar en la siguiente transmisión de YouTube.
Últimos sorteos
La Caribeña Día
- Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 4855
- Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 4500
La Caribeña Noche
- Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 0922
- Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 7998
- Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 3437
El próximo sorteo de La Caribeña Día se llevará a cabo este domingo, 21 de septiembre.