¿Jugó la lotería? Estos son los números ganadores de la Caribeña Día y Noche del sábado 20 de septiembre de 2025

Hay nuevo ganador del premio mayor.

Redacción Loterías
20 de septiembre de 2025, 8:08 p. m.
Resultados en vivo de la Lotería La Caribeña del 27 de agosto de 2025.
Resultados de la Lotería La Caribeña. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y La Caribeña

Este sábado 20 de septiembre, en el marco del día de Amor y Amistad, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería la Caribeña Día y Noche.

El más reciente sorteo se jugó a las 2:30 de la tarde, y un apostador es el nuevo ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Día

  • Número ganador: 5652.
  • Quinta balota: 4.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del SÁBADO 20 de Septiembre de 2025.

Resultados del sorteo de la lotería La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.

El sorteo de La Caribeña Noche se juega a las 10:30 de la noche y la puede consultar en la siguiente transmisión de YouTube.

CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del SÁBADO 20 de Septiembre de 2025.

Últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 6562
  • Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 4855
  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 4500

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 19 de septiembre de 2025: 0922
  • Sorteo del 18 de septiembre de 2025: 7998
  • Sorteo del 17 de septiembre de 2025: 3437

El próximo sorteo de La Caribeña Día se llevará a cabo este domingo, 21 de septiembre.

Contexto: ¿Fue su día de suerte? Revise los resultados de la Caribeña Día y Noche del 19 de septiembre de 2025

