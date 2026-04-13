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Lotería Chontico: consulte la cifra ganadora del sorteo de hoy lunes, 13 de abril

Los ganadores pueden reclamar sus premios en los puntos autorizados, presentando el tiquete original.

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Redacción Loterías
13 de abril de 2026, 1:11 p. m.
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este lunes 13 de abril se llevaron a cabo los sorteos de Chontico, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país, que realiza sus jornadas en horarios de día y noche.

¿La suerte estuvo con usted? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes 13 de abril

Como ocurre en cada emisión, miles de apostadores permanecieron atentos a la publicación de los resultados, con la ilusión de acertar las combinaciones ganadoras y obtener alguno de los premios disponibles.

En la jornada del sorteo día, el número ganador fue:

  • Día: 0679
  • La Quinta: 0
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Por su parte, en el sorteo noche, el resultado fue:

  • Noche: pendiente
  • La Quinta: pendiente

A lo largo del tiempo, Chontico ha logrado posicionarse como una de las alternativas más populares entre los colombianos, en gran parte por la frecuencia de sus sorteos y la facilidad de participación desde diferentes regiones.

Quienes resulten favorecidos pueden reclamar su premio en puntos autorizados, presentando el tiquete original y cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización. Asimismo, se recomienda revisar detalladamente los números jugados y acudir a los canales oficiales para validar la información.