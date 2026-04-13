Este lunes 13 de abril se llevaron a cabo los sorteos de Chontico, uno de los juegos de azar con mayor seguimiento en el país, que realiza sus jornadas en horarios de día y noche.

¿La suerte estuvo con usted? Estos son los números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes 13 de abril

Como ocurre en cada emisión, miles de apostadores permanecieron atentos a la publicación de los resultados, con la ilusión de acertar las combinaciones ganadoras y obtener alguno de los premios disponibles.

En la jornada del sorteo día, el número ganador fue:

Día: 0679

La Quinta: 0

Por su parte, en el sorteo noche, el resultado fue:

Noche: pendiente

La Quinta: pendiente

A lo largo del tiempo, Chontico ha logrado posicionarse como una de las alternativas más populares entre los colombianos, en gran parte por la frecuencia de sus sorteos y la facilidad de participación desde diferentes regiones.

Quienes resulten favorecidos pueden reclamar su premio en puntos autorizados, presentando el tiquete original y cumpliendo con los requisitos establecidos por la organización. Asimismo, se recomienda revisar detalladamente los números jugados y acudir a los canales oficiales para validar la información.