Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy viernes, 14 de noviembre

Este viernes 14 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo número 8249 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más tradicionales y reconocidas del país. Este juego, que ofrece dos sorteos diarios —uno en la mañana y otro en la noche—, amplía las oportunidades de ganar al permitir múltiples combinaciones y diversos montos de apuesta.

En esta ocasión, el número ganador fue el 6552, con la serie La Quinta número 9. Las personas que hayan resultado favorecidas deben tener presente que el valor final del premio varía según la cantidad acertada y el dinero apostado en el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8249

Premio mayor: 6552 - 9

Tres últimas cifras: 552

Dos últimas cifras: 52

Número completo: 6552

Última cifra: 9

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8248

Premio mayor:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

Es importante tener en cuenta que el siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día sábado, 15 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

13 de noviembre de 2025: 3206 - 8

12 de noviembre de 2025: 3567 - 1

11 de noviembre de 2025: 9011 - 3

Chontico Noche