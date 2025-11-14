Suscribirse

Loterías

Lotería Chontico Día y Noche: números ganadores del sorteo de hoy viernes, 14 de noviembre

Conozca aquí los resultados del nuevo sorteo y revise si la cifra que alcanzó fue la ganadora en esta ocasión.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
14 de noviembre de 2025, 6:09 p. m.
Lotería Chontico Día
Esta lotería se ha convertido en una opción favorita para los colombianos. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes 14 de noviembre de 2025 se realizó el sorteo número 8249 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más tradicionales y reconocidas del país. Este juego, que ofrece dos sorteos diarios —uno en la mañana y otro en la noche—, amplía las oportunidades de ganar al permitir múltiples combinaciones y diversos montos de apuesta.

En esta ocasión, el número ganador fue el 6552, con la serie La Quinta número 9. Las personas que hayan resultado favorecidas deben tener presente que el valor final del premio varía según la cantidad acertada y el dinero apostado en el billete.

Contexto: Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 14 de noviembre: conozca las combinaciones ganadoras

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8249

Premio mayor: 6552 - 9

  • Tres últimas cifras: 552
  • Dos últimas cifras: 52
  • Número completo: 6552
  • Última cifra: 9
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA VIERNES 14 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8248

Premio mayor:

  • Tres últimas cifras: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Número completo: 
  • Última cifra: 

Es importante tener en cuenta que el siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día sábado, 15 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 13 de noviembre de 2025: 3206 - 8
  • 12 de noviembre de 2025: 3567 - 1
  • 11 de noviembre de 2025: 9011 - 3

Chontico Noche

  • 13 de noviembre de 2025: 6577- 3
  • 12 de noviembre de 2025: 5535 - 3
  • 11 de noviembre de 2025: 1564 - 9

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

2. El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

3. Marc Anthony brilló en Bogotá: una noche cargada de salsa, emoción y sorpresas en el Coliseo MedPlus

4. Hora del partido de la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda, este sábado 15 de noviembre del 2025, rumbo al Mundial 2026

5. Cachorros habrían sido sacrificados sin justificación por veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga; salen a la luz chats burlándose

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Chontico DíaChontico NocheLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.